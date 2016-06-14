Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition in vendita

Ne abbiamo discusso a lungo e in largo nel corso di questi ultimi giorni, e adesso, finalmente, l’ora X è scoccata. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, ultimi device di top gamma prodotti da uno dei più importanti colossi tecnologici a livello internazionale, hanno registrato il loro esordio sul mercato della telefonia mobile appena tre mesi fa, facendo incetta di riconoscimenti e recensioni positive. Due device così potenti e performanti non sono certo passati inosservati all’attenzione di vari media, tanto che alla fine l’azienda coreana ha deciso, come ulteriore campagna di marketing, di realizzare una versione inedita a tema supereroistica: scendendo maggiormente nel dettaglio, stiamo parlando di Batman. Uno smartphone davvero speciale, noto come Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition. Finora persistevano numerosi dubbi circa il prezzo e l’uscita di questo apparecchio telefonico, che però proprio ieri è stato finalmente immesso sul mercato sudcoreano: andiamo dunque a vedere come stanno le cose esattamente. Il Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition è uscito ieri, 13 giugno, con un prezzo pari a 900 euro: poco più alto, dunque, rispetto a quello d’esordio della versione normale del Samsung Galaxy S7 Edge. C’è da dire, comunque, che questo modello speciale, “travestito” per l’occasione da Batman, nella confezione include anche un Gear VR, oltre ad una speciale cover protettiva (anch’essa realizzata sui motivi e sui colori del Pipistrello Mascherato) e ad un Batarang (la famosa arma da lancio di Batman a forma di pipistrello) da collezione. E non è tutto: i primi 30 fortunati acquirenti, infatti, hanno ricevuto in omaggio anche una bella action figure tratta dal videogioco Injustice Gods Among Us, che sarà incluso nel device in questione. Le notizie negative, purtroppo, riguardano la scarsa reperibilità del Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition, in quanto esso è numerato in soli 1000 esemplari. Difficilmente vedrà la luce anche nel Vecchio Continente.