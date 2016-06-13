Testata la resistenza di Samsung Galaxy S7 Active

In questa tarda mattinata di lunedì, vogliamo ancora una volta mantenere la nostra attenzione concentrata sui maggiori device di top gamma prodotti da uno dei maggiori colossi tecnologici a livello mondiale, ossia Samsung. Non a sproposito, infatti, stamane vi abbiamo fornito le ultime indiscrezioni circa il Samsung Galaxy Note 7 Edge
, phablet che presumibilmente registrerà il proprio esordio tra il prossimo mese di agosto e quello di settembre. Tale dispositivo affiancherà i vari smartphone appartenenti alla linea S7, l’ultimo dei quali, il Samsung Galaxy S7 Active, ha recentemente esordito sul mercato statunitense.
Ve ne ricorderete senz’altro, di recente abbiamo parlato molto spesso
del Samsung Galaxy S7 Active: si tratta di un dispositivo pensato principalmente per chi ama le avventure e le escursioni, dal momento che la sua principale prerogativa è la resistenza fisica
. Sebbene, chiaramente, non rinunci alla potenza ed alle straordinarie performance proprie al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge.
Non per nulla il Samsung Galaxy S7 Active ha ottenuto la certificazione MIL-STD-810G
, quella militare, che attesta la sua semi indistruttibilità. E a tal proposito, il mondo del web non ha certamente rinunciato di cogliere un’occasione così allettante, costringendo il povero device in questione ai soliti, incredibili test.
Il famoso gruppo di PhoneBuff
, non nuovo a simili esperimenti, ha infatti pubblicato un video tramite il proprio account ufficiale di YouTube, nel quale si può chiaramente evincere come si siano divertiti nel tentare di fare a pezzi, invano, questo smartphone.
Nel video, infatti, il Samsung Galaxy S7 Active viene messo alla prova con le cadute all’altezza di un metro e mezzo
, da varie angolazioni, riportando al più qualche semplice scalfittura: a differenza del normale Samsung Galaxy S7, il quale, invece, già alle primissime cadute riporta dei gravi danni alla superficie, per poi guastarsi irrimediabilmente alla quarta caduta, quella in cui il device viene posto con lo schermo in posizione frontale rispetto al terreno. Dopo ben 50 cadute, invece, il Samsung Galaxy S7 Active funziona ancora egregiamente: di seguito, eccovi il video in questione.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=1Gdx37VDbmA[/embed]