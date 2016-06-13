Conferme sul Samsung Galaxy Note 7 Edge

Iniziamo anche questa nuova settimana, quando siamo ormai vicinissimi anche all’esordio della stagione estiva, in un modo che meglio di così difficilmente avremmo potuto auspicarci, quantomeno per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile relativa alla nota azienda sudcoreana Samsung. Il chiacchieratissimo Samsung Galaxy Note 7 Edge, infatti, pare ormai sempre più a un passo ad una conferma ufficiale. Una notizia, questa, che non può che far piacere agli amanti ed agli appassionati di questo particolare formato: non soltanto il prossimo phablet, quello di sesta generazione (che, ricordiamo, probabilmente non si chiamerà Samsung Galaxy Note 6 per motivi di marketing, venendo dunque sostituito dal numero 7), verrà commercializzato anche in Europa, diversamente da quanto alla fine è stato per il suo predecessore, il Noe 5, ma quasi sicuramente avrà anche una variante Edge, estremamente lussuosa e con gli schermi curvi. Da dove traiamo tutte queste nostre certezze? Per la verità, è stata la stessa compagnia asiatica a fornircele, sebbene non abbiamo ancora in mano una conferma definitiva al 100%. Samsung, infatti, ha pubblicato, in modo da stuzzicare ulteriormente i propri affezionati clienti, un’immagine pubblicitaria recante la scritta “Write on the Edge of something great”, ossia “Scrivi sul bordo di qualcosa di grande”, dove si forma anche un gioco di parole, dato che il termine “Edge”, il cui nome rappresenta la variante di apparecchi telefonici dagli schermi curvi, letteralmente significa proprio “bordo”. Il tutto, completato da un render in penombra in cui si intuisce la figura di un pennino che sta per toccare uno schermo. Insomma, il messaggio sembra chiaro, ed il riferimento al Samsung Galaxy Note 7 Edge difficilmente potrebbe essere più evidente di così. Gli ultimi dubbi saranno sciolti entro le prossime settimane, o, al più, entro gli inizi del mese di agosto: ossia, quando il phablet di sesta generazione targato Samsung verrà presentato in via ufficiale, presumibilmente presso un evento appositamente dedicato, insieme all’ormai sempre più probabile variante Edge.