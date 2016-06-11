Le ultime su Samsung Galaxy X

Questa settimana, la seconda, di fatto, del mese di giugno, si avvia ormai alla conclusione. E pertanto, quando ci avviciniamo alla stagione estiva, che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica coreana Samsung, sarà particolarmente importante in vista dell’immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile del Samsung Galaxy Note 7, proviamo a tornare a parlare di un altro device, la cui uscita dovrebbe essere più tardiva rispetto a quella del phablet di sesta generazione, e che, però, sta già iniziando a destare un certo interesse presso i maggiori appassionati e addetti ai lavori nel settore della telefonia mobile: il Samsung Galaxy X. Ne abbiamo già parlato alcune settimane fa: ricorderete, infatti, che il Samsung Galaxy X vanterà, come principale prerogativa rispetto agli altri smartphone realizzati dal colosso asiatico, la presenza di un display pieghevole. Il primo, di fatto, per quanto riguarda i device realizzati da Samsung. Oltre a questo purtroppo non ci sono ancora molte altre indiscrezioni circa le eventuali caratteristiche tecniche, se non una sorta di riconferma sul fatto che questo schermo, oltre ad essere pieghevole, potrebbe supportare una risoluzione in 4K, oltre ad avere una dimensione di 5,7 pollici. Se, però, finora si presumeva che esso avrebbe registrato il proprio esordio sul mercato della telefonia mobile solo durante il prossimo anno, adesso, invece, potrebbero esserci delle novità positive a riguardo. Non c’è nulla di confermato ovviamente, ma solamente alcune voci e indiscrezioni che però stanno iniziando a venir riprese anche da altre parti, secondo le quali la volontà della compagnia sudcoreana sarebbe quella di affrettare un poco i tempi e giocare d’anticipo, in modo da sorprendere ulteriormente i propri clienti. E, forse, anche in modo da evitare di pestare i piedi al Samsung Galaxy S8, che presumibilmente debutterà a livello interazionale durante la primavera del 2017. Insomma, c’è la possibilità che Samsung Galaxy X giunga intorno alla fine di questo anno: chi vivrà vedrà.