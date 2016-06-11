Samsung Galaxy S8, grandi caratteristiche

E andiamo dunque a concludere questa settimana, in questo sabato che ci avvicina sempre più all’inizio della stagione estiva, per tornare a discutere di un apparecchio telefonico che, per la verità, vedrà la propria uscita soltanto tra diverse stagioni. È previsto per la primavera del 2017 (o, al più, per la fine dell’autunno), infatti, l’esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile del Samsung Galaxy S8, lo smartphone che tenterà di raccogliere la pesante eredità del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge: ossia, i due device che stanno letteralmente dominando il mercato dei top di gamma. Per superare due dispositivi come quelli appartenenti alla linea S7, capaci di sorprendere e di conquistare praticamente tutti, sia tra i semplici appassionati che tra i maggiori esperti di questo campo, serviranno degli argomenti estremamente convincenti. E, per quanto sia ancora molto presto per discuterne e ragionarne seriamente, in quanto, come detto, all’uscita del Samsung Galaxy S8 mancano ancora parecchi mesi, siamo comunque in grado di fornire alcune interessanti indiscrezioni che, per la verità, sembra molto probabile che possano venire confermati nel prossimo futuro. La voce più plausibile riguardante il Samsung Galaxy S8, infatti, è strettamente correlata al suo display, e in qualche modo conferma quanto già detto in passato. Se, finora, il colosso tecnologico sudcoreano è riuscito a montare sui propri dispositivi degli ottimi schermi capaci di supportare una risoluzione in Full HD, il prossimo passo, naturalmente, porta all’Ultra HD. Ossia, a quella tecnologia in 4K che sta finalmente iniziando a prendere piede anche nel Belpaese, e che permette di fruire di un’immagine dalla qualità estremamente elevata e definita. Che il Samsung Galaxy S8 possa essere dotato di un display in 4K è piuttosto probabile, anche perché già da tempo si pensa che tale peculiarità verrà già riservata al prossimo Samsung Galaxy Note, la cui uscita è prevista tra la fine di agosto e gli inizi di settembre: e, quindi, avverrà molto presto. L’altro rumor ci dice invece che il Galaxy S8 potrebbe essere dotato di una RAM da addirittura 6 GB: qui ci sono più perplessità, anche se è certo che non si possa scendere comunque a meno di 4 GB, in quanto già il Samsung Galaxy S7 è dotato di una RAM da tale capacità.