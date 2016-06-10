Crolla il prezzo di Samsung Galaxy S6 Edge

Ci avviciniamo alla conclusione di questa settimana, che idealmente ci avvicina alla metà del mese di giugno. Tre mesi fa esatti, lo ricorderete bene, i due attuali device di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, fecero il loro glorioso esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, facendo incetta di recensioni positive ed attestati di stima, tanto da venire considerati, da diversi addetti ai lavori, come due fra i migliori smartphone attualmente in circolazione. Verrebbe da chiedersi, allora, in quale condizioni versano invece i loro predecessori, il Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge, top di gamma del 2015. Pur essendo parecchio potenti e performanti, il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge non riscossero, lo scorso anno, lo stesso successo di cui invece sono stati protagonisti gli apparecchi della linea S7. Complice, probabilmente, anche un prezzo più alto rispetto a quello degli attuali top di gamma prodotti dal colosso tecnologico sudcoreano: non va scordato, in tal senso, che il Samsung Galaxy S6 Edge, quantomeno nel mercato italiano della telefonia mobile, esordì con un poco invitante prezzo di 889 euro. Non che l’S7 Edge sia economico, beninteso: ma la cifra di 829 è chiaramente più contenuta e soprattutto è adeguata a quanto viene offerto. Ad ogni modo, il mercato della telefonia vive una vita breve e che si rinnova continuamente, e a solo un anno di distanza è incredibile notare come le cose, in tal senso, siano cambiate. Proprio il Samsung Galaxy S6 Edge, se siete in possesso di uno smartphone che ha già qualche annetto e siete pertanto desiderosi di cambiarlo, potrebbe fare al caso vostro, dal momento che il suo costo di partenza si è più che dimezzato. Difatti, gli Stockisti, vere autorità in questo settore, propongono il Samsung Galaxy S6 Edge, con spedizioni gratuite, brand Wind e colorazione White Pearl, all’imbattibile prezzo di 429 euro. Un’offerta che difficilmente verrà eguagliata da altre parti.