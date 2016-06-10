Ecco il Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition

Se siete soliti seguire questo nostro piccolo spazio dedicato alla telefonia mobile, e in particolar modo al largo settore gestito da uno dei più importanti colossi tecnologici a livello mondiale, ossia Samsung, di certo vi ricorderete di un device di cui avevamo già fornito alcune succose notizie ed anteprime, ossia l’edizione limitata del Samsung Galaxy S7 Edge con la customizzazione del noto supereroe Batman. Tale smartphone, una versione speciale del già celebratissimo apparecchio telefonico di top gamma che attualmente è il vanto dell’azienda asiatica, ha subito stuzzicato la fantasia degli appassionati non tanto della telefonia quanto del mondo del fumetto, desiderosi di mettere le mani su un dispositivo che pare fatto apposta per il pipistrello mascherato. Oggi, questo device ha anche un nome: è il Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition. Rispetto ai precedenti articoli, nei quali vi avevamo fornito tutte le varie specifiche del Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition (per la verità non troppo differenti rispetto al modello normale, tranne che per due o tre cosette) oltre allo speciale spot di presentazione, abbiamo, finalmente, anche delle informazioni approssimative relative al prezzo. Pare, infatti, che il Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition, verrà commercializzato in Cina per una cifra di circa 950 dollari, mentre il tetto del migliaio verrà superato nel mercato indonesiano, dove il device dovrebbe assumere un prezzo di circa 1150 dollari. E gli altri? Sfortunatamente, appare piuttosto difficile ed improbabile che il Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition giunga anche nel Belpaese, in quanto la compagnia sudcoreana ritiene che evidentemente molti mercati europei, fra cui quello italiano, non riuscirebbero a venderne molte unità. Mai dire mai, comunque. Per quanto riguarda la data di uscita ufficiale, invece, sfortunatamente al momento non abbiamo molte indiscrezioni da fornirvi. Dal momento in cui, però, sono già stati aperti i preorder, la sua uscita dovrebbe essere piuttosto imminente, e sicuramente avverrà presto.