Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S6

Andiamo a chiudere, dunque, anche questa settimana, che ci proietta nella parte finale del mese di giugno. Mese che, forse un po’ inaspettatamente, si è rivelato essere particolarmente interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung: nel corso di questi ultimi giorni, infatti, sono state davvero molte le indiscrezioni e le voci di corridoio riguardanti i top di gamma targati Samsung sia del presente che del futuro, vale a dire il Samsung Galaxy S7 (che, insieme alla variante Edge, prosegue la propria felice vita a vele spiegate) ed il Samsung Galaxy Note 7, il quale presumibilmente effettuerà il proprio esordio sul mercato nel prossimo mese di settembre. E anche il Samsung Galaxy S6, pur non essendo più il non plus ultra dell’azienda asiatica, non vuole essere da meno. Il Samsung Galaxy S6 è uscito durante lo scorso anno insieme alla variante Edge, mentre, sul finire della stagione estiva, ha potuto vantare anche un Samsung Galaxy S6 Edge Plus, device in chiave ancora più potente e dalle prestazioni più elevate. Pur essendo ormai stati superati dalla linea S7 (e, ben presto, anche dai phablet di sesta generazione), questi smartphone, grazie anche ai notevoli cali di prezzo, ancora oggi riescono a godere di un certo successo: d’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che sono usciti solamente nel 2015. Naturale, dunque, che Samsung se li coccoli ancora un po’ con vari aggiornamenti e update. L’ultimo, in ordine di tempo, con firmware G920XXU3DPFB, è in procinto di giungere proprio in questi giorni. Cosa dobbiamo aspettarci? Con ogni probabilità, nulla di particolarmente rivoluzionario: si tratterà quasi certamente del classico update con varie patch di sicurezza e correzioni di piccoli bug qui e là. Naturalmente consigliamo comunque di installarlo, in quanto così il Samsung Galaxy S6, pur se di poco, ne uscirà migliorato.