Samsung Galaxy Note 7, conferme ufficiali

E concludiamo in modo definitivo, dunque, questa settimana, tornando a parlare del prossimo phablet di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Sebbene inizialmente tale device sarebbe dovuto uscire come il successore naturale del Samsung Galaxy Note 5, e, dunque, avrebbe dovuto chiamarsi con il nome di Samsung Galaxy Note 6, le alte sfere dell’azienda asiatica hanno deciso di “saltare” una generazione, in modo tale da dar maggiormente l’impressione al phablet di essere paritario, a livello generazionale, alla attuale linea di top gamma di smartphone, vale a dire quelli della linea S7. Quali novità, dunque, in questi giorni? Per la verità nulla di straordinario, e, anzi, nulla di nuovo. È però interessante il fatto che, in tal senso, semmai ce ne fosse ulteriore bisogno, abbiamo ricevuto delle ottime conferme. Difatti, all’interno del sito ufficiale di Samsung, appare un nuovo modello riportante, come di consueto, non il suo nome, ma il suo codice. E il codice è, in questo caso, SM-N930F. Notato nulla di strano? Già, proprio così: il codice del Samsung Galaxy Note 4, ultimo phablet targato Samsung ad arrivare anche in Europa, era SM-N910, mentre quello del Samsung Galaxy Note 5, rimasto appannaggio dei soli continenti asiatico e americano, era SM-N920. Insomma, chiaro pensare che questo codice SM-N930F appartenga al tanto chiacchierato Samsung Galaxy Note 7, del quale, ogni giorno che passa, abbiamo sempre più conferme anche ufficiali. Non solo indiscrezioni e voci di corridoio, dunque: se siete rimasti amareggiati dalla mancata uscita del Samsung Galaxy Note 5, molto presto potrete rifarvi gli occhi. Nel mese di agosto, presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2016, la compagnia coreana presenterà il Samsung Galaxy Note 7 (forse insieme alla variante Edge), e, nel mese di settembre, sarà molto probabilmente già disponibile sul mercato internazionale della telefonia mobile.