Marshmallow su Samsung Galaxy S5 no brand!

Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Marshmallow! Queste, in sostanza, saranno state le poche parole immaginatesi dai tanti possessori di un Samsung Galaxy S5 no brand, i quali, finalmente, dopo settimane e settimane di rinvii, speranze e promosse mancate, stanno finalmente iniziando ad abbracciare l’ultimo sistema operativo di Android, quel chiacchieratissimo Marshmallow 6, anche sui propri device. Gli ex top di gamma del 2014 se lo son dovuto sudare per bene, non c’è che dire. E, in qualche modo, l’aggiornamento di Android Marshmallow 6.0.1 sui Samsung Galaxy S5 no brand è arrivato nelle ultime ore quasi a sorpresa, visto che, nel microcosmo di apparecchi telefonici, smartphone e tablet creato dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, le ultimissime settimane erano state dominate dalle notizie su dispositivi ancora in divenire, molto più potenti e performanti rispetto a un telefono che, per quanto ancora utilizzatissimo, pareva sentire quei due anni sul proprio groppone come se fossero venti. Una situazione che era diventata quasi paradossale per i device appartenenti alla linea S5 senza brand, visto che quelli brandizzati Vodafone avevano ricevuto l’ultimo sistema operativo di Android già da qualche tempo, mentre per gli altri non si sapeva ancora nulla. Adesso, invece, tutto questo sembra essere finito per il meglio, e così il Samsung Galaxy S5 no brand potrà godere di Marshmallow, nella speranza, ovviamente, che l’attesa venga poi ben ripagata. Se siete in possesso di un Samsung Galaxy S5 no brand e non avete ancora ricevuto l’aggiornamento, non preoccupatevi: esso sta ormai venendo distribuito nel corso di queste ore, e prestissimo, sicuramente, la notifica dell’update giungerà anche a voi. Come sempre, qualche piccolo consiglio: si tratta naturalmente di un aggiornamento piuttosto pesante, da quasi 900 MB. Dunque, prima di installarlo, assicuratevi di essere connessi ad una linea Wi-Fi, e che il vostro device abbia la batteria piuttosto carica, per non rischiare che si spenga durante il download o l’installazione.