Samsung Galaxy C5 si aggiorna

È iniziata anche questa nuova settimana, che, per quel che concerne il settore tecnologico degli smartphone e degli apparecchi telefonici realizzati dalla grande azienda asiatica Samsung, ci proietta anche nell’ultimissimo periodo del mese di luglio: questo significa che manca sempre meno alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy Note 7 (e della sua variante Edge, molto probabilmente), pronto a fare il proprio debutto ad agosto. Questo pomeriggio, però, vogliamo parlarvi di un device certamente molto meno potente e chiacchierato, e che però, proprio nel corso di questi giorni, sta iniziando a ricevere il proprio primo aggiornamento: si tratta del Samsung Galaxy C5. Probabilmente ve lo ricorderete bene, il Samsung Galaxy C5, insieme al Samsung Galaxy C7, è stato il primo smartphone di una nuova gamma, la C, che ha registrato il proprio esordio sul mercato cinese solamente poche settimane fa. Si tratta di device di fascia media, con caratteristiche comunque piuttosto interessanti, sebbene non paragonabili a quelle del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Come dicevamo, il firmware del Samsung Galaxy C5, proprio nel corso di questi ultimi giorni, sta andando incontro al proprio primo update. Presumibilmente non si tratterà di nulla di particolarmente potente o rivoluzionario, ma solo di un classico aggiornamento minore, per correggere qualche bug qui e là ed apportare alcune semplici migliorie: d’altronde il Samsung Galaxy C5 è in circolazione da neppure un mese, è normale che in questo breve lasso di tempo si tenda semplicemente ad annullare qualche piccolo errore, senza stravolgere il funzionamento del device. Naturalmente, ricordiamo che il Samsung Galaxy C5 è in vendita nel solo continente asiatico, e che, pertanto, questo aggiornamento al momento non ci tange. Non è da escludere, tuttavia, che ben presto questo device finisca per sbarcare anche su altri continenti, incluso quello europeo. Nel caso, come sempre, vedremo di monitorare la situazione e di tenervi aggiornati.