Arriva il Samsung Galaxy J3 V

È un periodo estremamente fruttuoso e interessante, questo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Difatti, nel corso di queste ultime settimane, sono stati davvero parecchi gli smartphone e gli apparecchi telefonici in generale a far parlare di sé: e non soltanto il Samsung Galaxy S7, l’attuale top di gamma, o il phablet di sesta generazione Samsung Galaxy Note 7 (ormai in procinto di arrivare), ma anche alcuni dispositivi cosiddetti “minori”. Se, infatti, alcuni device come il Samsung Galaxy S5 (in versione no brand) si sono apprestati a ricevere degli importanti aggiornamenti, altri invece ci accingono a esordire: è il caso del Samsung Galaxy J3 V. La linea J, evidentemente, contro ogni aspettativa, è riuscita a riscuotere un buonissimo successo, tanto che l’azienda asiatica sta puntando molto su tali apparecchi. In particolare, il più appetibile pare essere proprio il J3, che nel corso della sua breve vita ha avuto differenti revisioni: l’ultima delle quali pareva essere la Samsung Galaxy J3 Pro, secondo “remake” di questo device, ma evidentemente non era così. Infatti, il Samsung Galaxy J3 V dovrebbe esordire negli Stati Uniti d’America, al prezzo super competitivo di 168 dollari. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, esse sono leggermente superiori a quelle del “primo” Samsung Galaxy J3, sebbene anche di poco inferiori alla variante Pro. Nello specifico, abbiamo un display da 5 pollici, con risoluzione a 720x1080p. Il processore del Samsung Galaxy J3 V è uno Spreatrum SC8830 da 1,4 GHz, coadiuvato da una RAM da 1,5 GB. Lo storage interno ha una capacità piuttosto bassa, da 16 GB, ma può essere comunque espansa grazie all’ausilio di una scheda micro SD. La batteria è da 2600 mAh, quindi più che sufficiente per far girare uno smartphone completato da una fotocamera posteriore da 8 megapixel, mentre quella anteriore è da 5 megapixel.