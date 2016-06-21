Le ultime sul Samsung Galaxy S8

Già da un po’ di tempo a questa parte, ormai, si sta parlando con insistenza del Samsung Galaxy S8, che, idealmente, nei piani della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, dovrebbe succedere al potentissimo Samsung Galaxy S7, capace, in pochi mesi, di fare incetta di critiche e di recensioni positive, che lo hanno eletto come uno fra i migliori smartphone finora mai realizzati. Non sarà facile, pertanto, per il Samsung Galaxy S8, superare un device che nell’immaginario collettivo ha raggiunto una posizione già altissima. Serviranno delle caratteristiche e delle peculiarità veramente incredibili, al prossimo dispositivo di top gamma, per sorprendere nuovamente il pubblico e per introdurre delle novità effettivamente utili, oltre che capaci di garantire un altissimo livello di prestazioni. A tal proposito, vi abbiamo già riportato molte di quelle che, al momento, paiono essere le caratteristiche tecniche più papabili per il Samsung Galaxy S8: la risoluzione in 4K sembra un passo quasi obbligato, dal momento che bisogna superare la soglia del full HD in dotazione ai vari device appartenenti alla linea S7. In tal senso, da qualche giorno a questa parte, sono arrivate delle interessanti conferme, e c’è di più: sembra che il colosso asiatico voglia puntare il più possibile sulla realtà virtuale, ragion per cui una definizione in ultra HD permetterebbe di sfruttare al meglio anche il prossimo visore Gear VR. Cos’altro? Per quel che concerne il processore, si è sempre più orientati verso il Qualcomm Snapdragon 830, che dovrebbe migliorare leggermente le prestazioni offerte dall’820, in dotazione alle versioni americane del Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge. Non si sa ancora, però, se ciò varrà anche per i modelli che saranno venduti nel Vecchio Continente. Altra peculiarità di cui si parla con insistenza relativamente al Samsung Galaxy S8, è certamente quella della fotocamera. La compagnia sudcoreana starebbe testando la tecnologia della doppia fotocamera, che dunque potrebbe fare la propria comparsa proprio sul prossimo smartphone di top gamma.