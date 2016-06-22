Arriva il Samsung Galaxy Tab A 10.1

Durante questo ultimo periodo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, abbiamo parlato soprattutto di vari smartphone ed apparecchi di top gamma, dotati di caratteristiche e peculiarità tecniche estremamente elevate. Tuttavia, è anche giusto dar spazio a dispositivi magari minori e meno appetibili in quanto a prestazioni, ma comunque piuttosto interessanti. Fra questi, tra gli altri, spunta anche un nuovo remake, l’ennesima rivisitazione di un device uscito in passato e che adesso viene rielaborato per diventare più potente: stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab A 10.1, nuovo modello del tablet Samsung Galaxy Tab A. Il Samsung Galaxy Tab A 10.1 è stato in qualche modo ufficializzato dalla stessa azienda asiatica, ed è davvero interessante notare come la sua scheda tecnica sia migliorata rispetto alle precedenti versioni. Come si intuisce facilmente dal titolo, questo tablet sarà dotato di uno schermo da 10,1 pollici, e, naturalmente, con una risoluzione in full HD. Per quanto riguarda il processore, troviamo un più che discreto Exynos 7870, un octa-core da 1,6 GHz. La RAM da 2 GB supporterà il tutto, mentre lo storage interno, un po’ misero visti i suoi 16 GB di partenza, dovrebbe comunque poter essere aumentato grazie all’ausilio di una scheda micro SD. Non si punta in modo particolare sulle fotocamere del Samsung Galaxy Tab A 10.1, in quanto quella posteriore sarà da 8 megapixel, mentre quella anteriore da appena 2 megapixel. Spicca, tuttavia, la batteria del dispositivo, da ben 7300 mAh, mentre il sistema operativo sarà naturalmente Android Marshmallow, in attesa dell’arrivo di Android N. Il Samsung Galaxy Tab A 10.1 uscirà in due diverse varianti: una più economica con sola connettività Wi-Fi, mentre l’altra, più costosa, supporterà anche 4G LTE. Per il momento i due modelli usciranno a fine mese nella sola Corea del Sud, ma ben presto dovrebbero giungere anche in Europa: il primo dovrebbe costare 289 euro, mentre il secondo raggiungerà la cifra di 349 euro.