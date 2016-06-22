Samsung Galaxy Note 7 sarà solo Edge?

Quando manca ormai poco più di un mese alla sua presentazione ufficiale, emergono nuove, incredibili novità circa il Samsung Galaxy Note 7, prossimo phablet di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Già da parecchie settimane a questa parte, ve ne sarete certamente resi conto, stiamo discutendo di questo interessante device, che presumibilmente, al momento della sua uscita, andrà direttamente in cima alla classifica dei migliori apparecchi mai prodotti dall’azienda sudcoreana, scavalcando persino il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Il Samsung Galaxy Note 7, che, come ben sappiamo, assumerà questo nome in vece di Samsung Galaxy Note 6 (per motivi strettamente correlati alle strategie di marketing), dovrebbe infatti implementare tutta una serie di peculiarità e di caratteristiche tecniche estremamente potenti ed elevate. Cosa che, in qualche modo, presso i maggiori esperti ed appassionati di questo settore, non ha fatto altro che incrementarne l’attesa di per sé già impaziente e spasmodica: il suo predecessore, il Samsung Galaxy Note 5, non è mai approdato in Europa, tanto che l’ultimo phablet di top gamma targato Samsung giunto anche in Italia è ormai il “vecchio” Samsung Galaxy Note 4. Tuttavia, come dicevamo anche poco fa, sono a dir poco incredibili, e quasi clamorose, le ultime novità circa il Samsung Galaxy Note 7: tempo fa, se siete soliti seguirci ve ne ricorderete bene, vi avevamo rivelato che la compagnia asiatica stesse pensando di far uscire due varianti, di cui una basilare e una Edge. Adesso, invece, pare che avremo solamente il Samsung Galaxy Note 7 Edge, dotato quindi di schermi curvi: Samsung sembra sempre più avviata su questa strada, intenzionata, evidentemente, a non immettere sul mercato troppi apparecchi costosi che rischiano solamente di pestarsi i piedi a vicenda. Presto ne sapremo certamente di più, ma per come stanno i fatti adesso, è estremamente probabile che il modello flat del Samsung Galaxy Note 7 non uscirà mai, sostituito, in tutto e per tutto, da quello Edge.