Samsung Galaxy C7 e C5 presto in Europa!

Quando manca solamente una settimana alla conclusione di questo mese di giugno, che idealmente ci avvicinerà sempre di più anche all’uscita del prossimo device di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung (vale a dire il Samsung Galaxy Note 7, che, come abbiamo detto ieri, dovrebbe uscire solamente nella variante Edge), torniamo a discutere di un paio di smartphone sicuramente meno potenti e performanti, ma con dei prezzi comunque economici e che, evidentemente, sono riusciti a riscuotere un discreto successo: il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7. Molto probabilmente ve ne ricorderete, negli scorsi mesi abbiamo discusso più di una volta di questi due apparecchi telefonici: i primi della nuova gamma C, che, in un primo momento, sembrava dovessero restare appannaggio solamente del continente asiatico. Secondo il parere di molti esperti e appassionati del settore, infatti, la “C” che contraddistingue questa linea doveva stare per “China”, lasciando dunque intendere che si trattasse di smartphone dedicati al solo paese cinese. Ma a quanto pare non sarà così. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni e voci di corridoio che hanno preso a circolare per il web nel corso delle scorse ore, il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7 hanno ottenuto la certificazione FCC. Il che significa, naturalmente, che ben presto essi verranno esportati anche al di fuori dell’Asia, e che, quindi, dovrebbero giungere anche in Europa. Si tratta di dispositivi interessanti, in particolar modo il Samsung Galaxy C7, la cui scheda tecnica va a rivaleggiare direttamente con i maggiori top di gamma realizzati dalla compagnia sudcoreana: ritroviamo infatti un processore Qualcomm Snapdragon 625, oltre ad una RAM da 4 GB. Sfortunatamente non siamo ancora in grado di rivelarvi con precisione quando il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7 giungeranno anche qui da noi, ma non appena lo sapremo non mancheremo di informarvi.