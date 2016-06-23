Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna ancora

Nel corso di queste ultime settimane, ve ne sarete certamente accorti se siete soliti frequentare questi nostri spazi, abbiamo dato moltissimo risalto in particolar modo al prossimo device di top gamma che sarà realizzato dal noto colosso tecnologico Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7 Edge, e che presumibilmente esordirà sul mercato nel mese di settembre. Il phablet di sesta generazione, che a quanto pare verrà prodotto solamente nella versione Edge (non ci dovrebbe essere, dunque, la basilare Flat), sbarcherà infatti anche sul mercato internazionale, incluso dunque quello del Vecchio Continente, diversamente dal Samsung Galaxy Note 5. Una notizia che certamente farà piacere ai tanti fruitori di questo formato, che in Italia erano stati costretti a fermarsi al Samsung Galaxy Note 4. Tuttavia, per quanto il phablet di quarta generazione, uscito nell’ormai lontano 2014 (due anni non sono affatto pochi per un apparecchio telefonico, anzi), sia ormai alquanto obsoleto, in realtà riesce a svolgere le proprie azioni in maniera più che degna. La scheda tecnica del Samsung Galaxy Note 4, infatti, è ancora di tutto rispetto, e sono parecchi gli utilizzatori di questo device. Non a caso la compagnia asiatica l’aveva prescelto come uno dei dispositivi che avrebbero ricevuto il nuovo sistema operativo di Android Marshmallow, poi effettivamente arrivato, con i phablet brandizzati Vodafone come canale preferenziale. Da poche ore, inoltre, il Samsung Galaxy Note 4, naturalmente ancora una volta con brand Vodafone, sta finalmente iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento. Il primo dopo quello che ha visto l’installazione di Android Marshmallow, e dunque utile per correggere vari bug e per migliorare alcune piccole sbavature qui e là, oltre che ad aggiornare, come spesso accade, la patch sicurezza. Il firmware in questione è N910FXXS1DPE7, e naturalmente, pur non essendo particolarmente pesante, è comunque consigliabile scaricarlo ed installarlo tramite una linea Wi-Fi, avendo la batteria del device piuttosto carica.