Samsung Galaxy On7, nuova comparsata

Una delle politiche che la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung ha esternato di recente, riguarda quella di riproporre alcuni smartphone e device in chiave leggermente potenziata rispetto al passato. Molti apparecchi telefonici hanno conosciuto un destino analogo: e così, quando ci avviciniamo a passi svelti al Samsung Galaxy Note 7 Edge, prossimo dispositivo di top gamma del colosso asiatico, torniamo ancora una volta a discutere del Samsung Galaxy On7. Probabilmente ve ne ricorderete, se siete soliti seguirci: di recente, verso gli inizi di questo mese, vi avevamo in qualche modo anticipato la volontà di Samsung di far uscire nuovamente, sul mercato internazionale della telefonia mobile, il Samsung Galaxy On7 con delle caratteristiche tecniche rinnovate e più potenti rispetto a quelle del passato. Tuttavia non avevamo ulteriori notizie o indiscrezioni da riportarvi, a differenza di stamattina, in quanto sono presenti delle voci decisamente più fresche ed interessanti. Difatti, nelle scorse ore, Samsung Galaxy On7 ha fatto un’importante comparsata su GFXBench, fra le fonti più autorevoli del settore, dando mostra di alcune delle proprie peculiarità. Le quali, manco a dirlo, danno subito l’impressione di uno smartphone decisamente interessante, sebbene, com’è ovvio che sia, piuttosto lontano rispetto ai canoni degli attuali top di gamma. Troviamo, infatti, un processore Qualcomm Snapdragon 625 da 2.0 GHz, ma soprattutto una RAM da 3 GB, molto vicina a quella di device ben più potenti come il Samsung Galaxy S7 o il Samsung Galaxy S7 Edge. Il display del nuovo Samsung Galaxy On7, in versione 2016, sarà da 4,8 pollici, e, naturalmente, supporterà la risoluzione in Full HD. Lo storage interno sarà di appena 16 GB, ma ovviamente, come spesso accaduto di recente con molti apparecchi targati Samsung, basterà una scheda Micro SD per espanderne la capacità. Confermate le due fotocamere: quella posteriore sarà da 13 megapixel, mentre quella anteriore sarà da 8 megapixel. Il sistema operativo, naturalmente, sarà Android Marshmallow 6.0.1.