Perché acquistare uno smartwatch

Negli anni passati gli smartwatch sembravano una delle più grandi novità del mercato tecnologico, ma nella realtà hanno impiegato del tempo per diffondersi tra la massa dei clienti. Per lungo tempo sono rimasti dei prodotti di nicchia, che oggi si stanno diffondendo rapidamente, grazie ad alcune peculiarità molto interessanti. Tra i prodotti preferiti dal pubblico, sicuramente gli smartwatch android sono i più venduti e diffusi.

Oggetti pratici e comodi

Funzioni aggiuntive

Sicuri e robusti

Moltissime persone indossano quotidianamente un orologio, spesso anche costoso e di gran pregio. Nonostante questo sono ancora pochi coloro che hanno sostituito questo oggetto con uno smartwatch di ultima generazione, anche se sono molti i motivi per farlo. Contrariamente a quanto avviene con un comune orologio, il quadrante dello smartwatch è un display touch, che permette di raggiungere diverse funzionalità aggiuntive, come ad esempio verificare la ricezione di messaggi, email e chiamate; questo perché lo smartwatch si interfaccia direttamente con lo smartphone, diventandone una sorta di appendice, che si mantiene sempre comodamente in vista sul polso. Alcuni smartwatch hanno anche un amplificatore e un microfono, permettendo così di effettuare le chiamate direttamente, senza bisogno di prendere in mano il telefono. I modelli di smartwatch oggi disponibili sul mercato hanno un aspetto molto accattivante, con quadranti che ricordano in tutto e per tutto quelli dei migliori orologi. Alcune marche propongono anche dimensioni più adatte al polso femminile, dimostrando grande attenzione anche per il pubblico del gentil sesso.Oltre ad essere belli e comodi, gli smartwatch permettono funzionalità impensabili con un comune orologio. Molti infatti contengono anche tante funzionalità aggiuntive, come ad esempio il sensore GPS, il giroscopio, il dispositivo di comunicazione NFC, un archivio per la musica da ascoltare, il contapassi o il sensore cardiaco. Oltre a permetterci di mantenerci sempre in comunicazione con la rete, alcuni dispositivi smartwatch sono ideali per lo sport, garantendo la massima funzionalità della programmazione e del controllo dei cicli di allenamento.I primi smartwatch sembravano dei giochetti per appassionati, che si potevano rompere al primo tocco. Oggi le cose sono molto cambiate, infatti molti di questi dispositivi hanno la certificazione IP67 o IP68: possono sopportare di restare nella polvere, o anche nell’acqua, senza manifestare alcun tipo di lesione. Alcuni dispositivi di questo tipo sono tra i preferiti da chi fa sport di ogni tipo, perché non si rovinano neppure nelle condizioni più estreme. Molti smartwatch possono funzionare continuativamente per più di 2 giorni, rendendo l’esperienza di utilizzo decisamente unica.