Ecco Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition

Ci avviciniamo ormai alla conclusione di questa settimana, e, con essa, ci avviamo idealmente anche al termine di questo mese di giugno. Il periodo estivo, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dalla compagnia asiatica, è sempre stato ricco di novità e sorprese, una delle quali, in tal senso, giungerà ben presto: ad agosto, infatti, il colosso sudcoreano presenterà al mondo intero il Samsung Galaxy Note 7 Edge, nuovo phablet di top gamma. Ma non solo: il periodo ci avvicina infatti anche ai prossimi Giochi Olimpici, e, con essi, Samsung farà uscire l’ennesima versione speciale del proprio smartphone dalle elevate prestazioni, ossia l’S7: dopo il Samsung Galaxy S7 Edge Injustice Edition, infatti, ecco che si appresta a far il proprio esordio ufficiale anche il Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition. Di cosa si tratta, esattamente? Ve ne avevamo già parlato tempo fa, e probabilmente ve ne ricorderete bene. Il Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition è un modello speciale, inedito e limitato dell’attuale top di gamma targato Samsung, e, naturalmente, è dedicato proprio alle Olimpiadi che si terranno a Rio, in Brasile, tra pochissime settimane. Come sarà, dunque, il Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition? Le prime immagini ci svelano un device ancora una volta molto elegante e raffinato dal punto di vista estetico: la colorazione è scura, tendente al nero, mentre sulla scocca, in basso, di un azzurro elettrico, fa la propria comparsa l’iconico logo delle Olimpiadi, composto dai cinque anelli concatenati. Il sensore della fotocamera viene circondato da una sottile riga della stessa tonalità azzurra del simbolo dei Giochi Olimpici, mentre sulla parte frontale le decorazioni assumono un colore dorato (negli speaker e anche attorno al pulsante home centrale). Per il momento non siamo in grado di fornirvi ulteriori notizie né sul prezzo, né su una eventuale data d’uscita, ma a breve dovremmo essere in grado di rivelarvi tutte le informazioni del caso.