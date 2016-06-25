Samsung Galaxy S6, altro aggiornamento

Andiamo oramai a concludere anche questa settimana, e parliamo, ancora una volta, dei maggiori device di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung. D’altronde, in tal senso, è la stessa azienda asiatica a sbizzarrirsi: nel corso delle ultime giornate, infatti, abbiamo avuto delle news non soltanto circa il Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition (ormai in procinto di uscire), ma anche del phablet di sesta generazione, il Samsung Galaxy Note 7 Edge, che verrà presentato durante il prossimo mese di agosto. Ma non solo loro: anche il Samsung Galaxy S6 e il Samsung Galaxy S6 Edge, infatti, top di gamma del 2015, stanno facendo ancora parlare di sé. D’altronde, i due smartphone in questione, pur essendo ormai stati superati dai device appartenenti alla linea S7, sono comunque ancora piuttosto potenti, e, complici i vari abbassamenti dei loro prezzi, non sono pochi gli utenti che decidono di acquistarli per cambiare il proprio vecchio telefono. Pochi giorni fa vi avevamo annunciato che un nuovo aggiornamento minore era in procinto di arrivare proprio sul Samsung Galaxy S6, che, però, era destinato solamente agli apparecchi con brand Vodafone. Adesso, finalmente, tali update stanno venendo distribuiti anche per il Samsung Galaxy S6 no brand, e, naturalmente, ciò vale anche per la variante Edge. Si tratta, come vi avevamo già anticipato qualche giorno fa, e come d’altronde avreste potuto pronosticare tranquillamente da soli, di aggiornamenti minori. Quello per il modello Flat pesa poco più di 20 MB, mentre quello per la variante Edge è addirittura più leggero, da circa 16 MB. Costa aspettarci, quindi, da questi due piccoli update? Ovviamente le solite correzioni di minimi bug qui e là, oltre ai classici aggiornamenti con le patch relative alla sicurezza. Pur se si tratta di miglioramenti piuttosto leggeri, ad ogni modo, vi consigliamo comunque di installarli sul vostro device, facendo attenzione di esser connessi ad una rete Wi-Fi.