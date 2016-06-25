Confermato il Samsung Galaxy Note 7

E andiamo dunque a chiudere in maniera pressoché definitiva anche questa settimana, la penultima, di fatto, del caldo mese di giugno. A breve entreremo in luglio, inoltrandoci nell’estate e, pertanto, avvicinandoci anche a passi sempre più spediti verso il prossimo apparecchio telefonico di top gamma realizzato dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il Samsung Galaxy Note 7, infatti, phablet di sesta generazione del colosso asiatico, verrà presentato in agosto, presso un evento chiamato Samsung Galaxy Unpacked 2016. Proprio così: il phablet di sesta generazione targato Samsung si chiamerà Samsung Galaxy Note 7, e non Samsung Galaxy Note 6. Il motivo ve lo abbiamo già spiegato: poiché, alle orecchie dei meno esperti di questo settore, un eventuale Note 6 sarebbe potuto sembrare un device obsoleto rispetto agli smartphone che, invece, hanno già raggiunto la settima generazione (il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, appunto), la compagnia coreana aveva dunque lasciato intendere un cambio del nome, o meglio, un vero e proprio salto generazionale. Il Samsung Galaxy Note 6 non sarebbe mai uscito, per far spazio, invece, a quello che idealmente avrebbe dovuto essere il suo successore. Tuttavia finora non avevamo ricevuto alcuna conferma ufficiale su tale indiscrezione, e, per la verità, non ce l’abbiamo neppure adesso: Samsung, presumibilmente, si pronuncerà su tale questione solamente nel mese di agosto, quando presenterà ufficialmente il dispositivo. C’è, però, una conferma ufficiosa da parte di Evleaks, vera e propria autorità in questo settore, che già in passato ha rivelato informazioni che si sono poi rivelate essere fondate e reali. Evleaks, infatti, conferma che la nomenclatura del phablet di sesta generazione cambierà in favore del già citato Samsung Galaxy Note 7, o meglio, del Samsung Galaxy Note 7 Edge, in quanto, a quel che sembra, tale apparecchio uscirà solamente nella variante Edge, cancellando, di fatto, la possibilità di un modello basilare.