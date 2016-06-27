Samsung Galaxy Note 7, la scheda tecnica

Iniziamo questo mese di giugno col botto: infatti, nel corso di queste ultimissime ore, sono piovute numerose conferme circa il prossimo phablet di top gamma realizzato dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Già di recente vi avevamo accennato, ad esempio, al fatto che la sua nomenclatura sarebbe stata proprio questa, in vece di Samsung Galaxy Note 6. E adesso, finalmente, possiamo fornirvi anche numerose informazioni circa la sua scheda tecnica. Sempre Evleaks, infatti, ha rivelato quelle che dovrebbero essere le caratteristiche e le peculiarità del phablet di sesta generazione targato Samsung. Molte delle quali, per la verità, vengono semplicemente confermate rispetto a quelle che erano le primissime voci di corridoio, mentre non mancano anche delle sorprese. Il Samsung Galaxy Note 7, infatti, avrà uno storage interno da 64 GB espandibili grazie all’utilizzo di una scheda Micro SD. Troviamo poi un comparto fotografico praticamente identico a quello già ottimo del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, con le medesime capacità: la fotocamera posteriore è infatti da 12 megapixel, mentre quella anteriore da 5 megapixel. Stupisce in negativo, tuttavia, la notizia riguardante la RAM: che, stando a quanto sostiene Evleaks, sarà da 4 GB. Che non sono pochi, certamente, ma fino a pochi giorni fa si parlava di ben 6 GB, anche per competere con alcuni noti concorrenti. Tra le altre caratteristiche proprie al Samsung Galaxy Note 7, troviamo poi lo scanner dell’iride, del quale si era già parlato più volte anche di recente: tale tecnologia andrà a sostituire lo scanner delle impronte digitali, e presumibilmente ne migliorerà la sicurezza. Non manca naturalmente l’impermeabilità all’acqua ed alla polvere, mentre certifichiamo anche la presenza di una porta type-c. Chiudiamo coi colori: il Samsung Galaxy Note 7 sarà disponibile, almeno inizialmente, in tre diverse tonalità, ossia blu, argento, e infine nero.