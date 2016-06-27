Samsung Galaxy S6 Edge Plus si aggiorna

Questa settimana, l’ultima, di fatto, del mese di giugno, si apre davvero col botto, e, soprattutto, all’insegna dei maggiori device di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Già in mattinata, certamente ve lo ricorderete, vi abbiamo fornito le ultime, interessantissime novità circa il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione, con quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche tecniche. E per un apparecchio in divenire, un altro che ha già un passato alle spalle torna a far parlare di sé. Si tratta del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il più potente e più performante dispositivo appartenente alla gamma S6. Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus è stato presentato in via ufficiale neppure un anno fa, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, mentre a settembre è stato reso disponibile sul mercato internazionale della telefonia mobile. Il successo cui è andato incontro è stato tutto sommato discreto, merito soprattutto di una scheda tecnica all’avanguardia che, a quasi un anno dall’esordio, si difende ancora più che bene. Nel corso delle ultimissime ore, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ha anche iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento. Il firmware dell’update in questione, che naturalmente è basato ancora una volta su Android Marshmallow 6.0.1, è G928FXXS2BPF1. Di cosa si tratta, esattamente? Cosa dobbiamo attenderci da questo update? Chiaramente, cari amici, non aspettatevi chissà che: per quanto questo aggiornamento sia certamente utile, non fa altro che portare la classica patch di sicurezza, relativa al mese di giugno che sta ormai andando a concludersi. Non dovrebbe mancare, inoltre, la solita correzione dei piccoli bug qui e là, oltre probabilmente ad una maggiore fruibilità dell’intero sistema. Chiaramente, come al solito vi consigliamo di installarlo adottando qualche accorgimento: state ben attenti di essere connessi ad una rete Wi-Fi e di avere la batteria abbastanza carica, in quanto, pur non essendo un update pesante, rischia di gravare sia sull’una che sull’altra cosa.