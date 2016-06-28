Marshmallow arriva su Samsung Galaxy On7

Quest’ultimo periodo, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dal noto colosso sudcoreano Samsung, abbiamo discusso in particolar modo di alcuni device di top gamma. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti: il mese di giugno si avvia ormai alla sua naturale conclusione, mentre quello di luglio ci avvicinerà all’uscita del Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione targato Samsung. Ma non solo: il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, proprio ieri, ha iniziato a ricevere un importante aggiornamento relativo alle patch di sicurezza ed alla correzione di piccoli bug. E, in termini di aggiornamenti, segnaliamo anche che un device minore come il Samsung Galaxy On7 sta iniziando a godere di un update particolarmente importante. Senza tenervi troppo sulle spine, il Samsung Galaxy On7, finalmente, si accinge ad abbracciare Android Marshmallow, l’ultimo sistema operativo al momento disponibile sugli apparecchi telefonici prodotti dalla compagnia asiatica. Certo, per il momento tale aggiornamento è stato diffuso solamente in Turchia, ma non vi sono dubbi sul fatto che, ben presto, dovrebbe giungere anche presso altri paesi facenti parte del Vecchio Continente. L’aggiornamento in questione ha firmware G600FXXU1APF8, e dovrebbe avere anche un peso piuttosto discreto. Chiaramente, vi segnaliamo che questo update, che finalmente porterà in dote al Samsung Galaxy On7 il sistema operativo di Marshmallow, riguarda l’apparecchio uscito alcuni mesi fa. Come ben sappiamo e come abbiamo anche detto di recente, infatti, il Samsung Galaxy On7 è uno dei tanti smartphone che uscirà in un nuovo modello revisionato, con caratteristiche e peculiarità tecniche migliorate e ottimizzate. E che, ovviamente, partirà nativamente con Android Marshmallow. Insomma, delle buone notizie per i possessori di questo device, sebbene comunque la notizia ci riguardi poco, dal momento che esso non è mai giunto in Italia. Chissà però che il nuovo modello non finisca per sbarcare anche nel Belpaese, visto anche che finora pare aver riscosso un discreto successo.