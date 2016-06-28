Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S5

La nuova settimana, l’ultima, di fatto, del mese di giugno, è iniziata da pochissimo. Ci avviciniamo spediti a luglio, ultimo mese che ci separa dalla presentazione ufficiale del prossimo phablet di top gamma targato Samsung: il Samsung Galaxy Note 7, apparecchio telefonico che promette di essere estremamente potente e performante, al pari e forse addirittura superiore rispetto al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge. E nel corso di questi ultimi giorni, in effetti, sono stati numerosi gli smartphone che sono riusciti a far parlare di sé: il Samsung Galaxy S6, ad esempio, ex top di gamma del 2015, ma anche quello del 2014, vale a dire il Samsung Galaxy S5, oggi è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio. Lo ricorderete certamente tutti: da pochissimo, finalmente, anche il Samsung Galaxy S5 no brand è riuscito ad abbracciare Android Marshmallow 6, ultimo sistema operativo di Android reso disponibile sui dispositivi realizzati dal noto colosso tecnologico asiatico. E adesso, questo smartphone si accinge a ricevere anche un nuovo aggiornamento. Cosa tratterà questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S5? Di cosa tratterà? Anzitutto l’update in questione è relativo al firmware G900FXXU1CPF3, e per il momento riguarda solamente i device con brand Vodafone. Tuttavia, è molto probabile che anche gli altri apparecchi, sia quelli no brand che quelli brandizzati TIM e Wind, presumibilmente lo riceveranno molto presto. Ad ogni modo, considerando anche che negli scorsi giorni è già arrivato l’aggiornamento più importante contenente il nuovo sistema operativo di Marshmallow, è corretto pensare che, stavolta, si tratterà di un update di natura minore. Presumibilmente si punterà soprattutto a correggere alcuni piccoli bug qui e là, migliorando al contempo la stabilità del sistema del Samsung Galaxy S5, che comunque sta rispondendo piuttosto bene a Marshmallow. Non dovrebbe mancare, inoltre, la nuova patch relativa alla sicurezza, generalmente un classico di questi mini aggiornamenti.