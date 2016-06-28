Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S5

Redazione Avatar

di Redazione

28/06/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La nuova settimana, l’ultima, di fatto, del mese di giugno, è iniziata da pochissimo. Ci avviciniamo spediti a luglio, ultimo mese che ci separa dalla presentazione ufficiale del prossimo phablet di top gamma targato Samsung: il Samsung Galaxy Note 7, apparecchio telefonico che promette di essere estremamente potente e performante, al pari e forse addirittura superiore rispetto al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge. E nel corso di questi ultimi giorni, in effetti, sono stati numerosi gli smartphone che sono riusciti a far parlare di sé: il Samsung Galaxy S6, ad esempio, ex top di gamma del 2015, ma anche quello del 2014, vale a dire il Samsung Galaxy S5, oggi è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio. Samsung Galaxy S5 Neo novitàLo ricorderete certamente tutti: da pochissimo, finalmente, anche il Samsung Galaxy S5 no brand è riuscito ad abbracciare Android Marshmallow 6, ultimo sistema operativo di Android reso disponibile sui dispositivi realizzati dal noto colosso tecnologico asiatico. E adesso, questo smartphone si accinge a ricevere anche un nuovo aggiornamento. Cosa tratterà questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S5? Di cosa tratterà? Anzitutto l’update in questione è relativo al firmware G900FXXU1CPF3, e per il momento riguarda solamente i device con brand Vodafone. Tuttavia, è molto probabile che anche gli altri apparecchi, sia quelli no brand che quelli brandizzati TIM e Wind, presumibilmente lo riceveranno molto presto. Ad ogni modo, considerando anche che negli scorsi giorni è già arrivato l’aggiornamento più importante contenente il nuovo sistema operativo di Marshmallow, è corretto pensare che, stavolta, si tratterà di un update di natura minore. Presumibilmente si punterà soprattutto a correggere alcuni piccoli bug qui e là, migliorando al contempo la stabilità del sistema del Samsung Galaxy S5, che comunque sta rispondendo piuttosto bene a Marshmallow. Non dovrebbe mancare, inoltre, la nuova patch relativa alla sicurezza, generalmente un classico di questi mini aggiornamenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Note 7 arriverà in Italia

Articolo Successivo

Marshmallow arriva su Samsung Galaxy On7

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza

Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza

19/09/2017

Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!

Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!

29/08/2017

Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa

Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa

20/07/2017