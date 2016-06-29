Samsung Galaxy Note 7 arriverà in Italia

Nel corso di questi ultimi giorni, la nostra attenzione è stata certamente catturata dai maggiori device ed apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Molte sono state le notizie interessanti: a partire dai nuovi modelli, speciali e limitati, del Samsung Galaxy S7 (la Olympic Edition e la Injustice Edition, che dovrebbero esordire a breve sul mercato), per proseguire con vari aggiornamenti relativi al Samsung Galaxy S6 e addirittura al Samsung Galaxy S5. Tuttavia, a dominare la scena delle ultime settimane, è stato certamente un altro protagonista: il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione. L’attesa intorno a questo device è altissima, e pare quasi superfluo spiegarne le motivazioni. Innanzitutto, sarà dotato di una serie di caratteristiche e peculiarità tecniche estremamente elevate, che piazzeranno il Samsung Galaxy Note 7 in cima ai maggiori dispositivi realizzati dal colosso asiatico, insieme al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge. Ma è soprattutto un’altra la ragione per la quale il Samsung Galaxy Note 7 sta monopolizzando le attenzioni dei più, nonostante manchi ancora del tempo alla sua presentazione ufficiale: diversamente dal Samsung Galaxy Note 5, stavolta il phablet esordirà anche nel Vecchio Continente, Italia compresa, quindi. Già da parecchio tempo si parlava della possibilità dell’arrivo del phablet di sesta generazione anche in Europa, e ormai pare che la cosa sia certa. Pur se la compagnia coreana non ha ancora fornito delle informazioni ufficiali, sono sempre di più le fonti autorevoli che certificano questo fattore. Insomma, dopo una pausa di praticamente due anni, finalmente avremo il nuovo Note anche noi. Un’ottima notizia per gli amanti di questo formato, che si erano visti costretti a fermarsi al phablet di quarta generazione. Ricordiamo, naturalmente, che il Samsung Galaxy Note 7 assumerà questa nomenclatura in vece di Samsung Galaxy Note 6 per motivazioni strettamente correlate al merketing.