Samsung Galaxy Note 7 avrà batteria da 3600 mAh?

Ancora una volta, torniamo a discutere del Samsung Galaxy Note 7, prossimo phablet di top gamma realizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Tale device, infatti, nel corso di queste ultime settimane sta letteralmente monopolizzando l’attenzione dei maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Si è detto e si sta dicendo molto circa questo apparecchio, e molto ancora si dirà nel prossimo futuro. Manca ancora poco più di un mese alla sua presentazione ufficiale, che avverrà ad agosto presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, evento appositamente organizzato da Samsung. Tuttavia, l’ultima indiscrezione non pare essere propriamente esaltante. Riguardo al Samsung Galaxy Note 7, infatti, circola già un pizzico di delusione sulla sua RAM: se le voci di corridoio circolate negli scorsi giorni dovessero essere confermate, infatti, sarebbe da “appena” 4 GB: probabilmente più che sufficienti per animare un phablet comunque potentissimo, sebbene inferiori ai 6 GB che si presumevano fino a pochi giorni fa. Anche gli ultimi rumors sulla batteria del Samsung Galaxy Note 7, ad ogni modo, non entusiasmano. Finora, infatti, pareva che la riserva energetica del phablet di sesta generazione targato Samsung sarebbe stata da ben 4000 mAh, se non addirittura superiore. Adesso, invece, pare che ci si debba ricredere, ed “accontentarsi” di una capacità inferiore. La batteria del Samsung Galaxy Note 7, infatti, molto probabilmente sarà da 3600 mAh. Ossia, la stessa che è stata messa in dotazione al Samsung Galaxy S7 Edge. Che è molto potente e durevole, va detto: ma, probabilmente, gli appassionati come anche gli stessi addetti ai lavori si sarebbero aspettati un bel passo avanti, mentre invece sembra che questo apparecchio, alla fine della fiera, sarà semplicemente un Samsung Galaxy S7 munito di pennino. Staremo a vedere nei prossimi giorni: ad ogni modo, ogni dubbio verrà sciolto a inizio agosto, quando il device verrà svelato al mondo intero.