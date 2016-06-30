Marshmallow su Samsung Galaxy S5 Neo, ci siamo quasi

Poche settimane fa
, probabilmente ve ne ricorderete, vi avevamo finalmente annunciato l’arrivo anche sul Samsung Galaxy S5 Neo, revisione dello smartphone di top gamma del 2014, dell’ultimo sistema operativo di Android attualmente disponibile sui dispositivi Samsung: stiamo infatti parlando di Marshmallow, che forse un po’ colpevolmente si è fatto molto, troppo attendere sui device del colosso asiatico, giungendo solamente da marzo in poi con l’uscita del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Tuttavia, nonostante i proclami accolti con grande fiducia dai tanti possessori e fruitori di questo apparecchio telefonico, tale sistema operativo, di fatto, purtroppo non è ancora giunto in Italia
.
Come mai? Quale sarebbe il problema? Anzitutto ricordiamo che Android Marshmallow dovrebbe arrivare sul Samsung Galaxy S5 Neo già nella versione 6.0.1
, l’ultimissima disponibile, la più ottimizzata. In secundis, pare che la questione sia semplicemente correlata ad un mero fattore di brand: l’unica versione giunta nel Belpaese di questo dispositivo, infatti, è quella con brand TIM
, che purtroppo in Italia non ha mai rappresentato una corsia preferenziale per quel che concerne i telefoni Samsung, diversamente da quanto sempre avvenuto, ad esempio, con quelli brandizzati Vodafone.
In molti paesi appartenenti all’Unione Europea, di fatto, Android Marshmallow 6.0.1 è già stato distribuito sul Samsung Galaxy S5 Neo, e fra i pochi mercati mancanti risultiamo anche noi italiani.
Tuttavia, vi invitiamo a non disperare e ad avere ancora un po’ di pazienza
: essendo l’aggiornamento ormai partito in molte nazioni, è solo questione di tempo perché esso giunga anche sui device nostrani. Insomma, se siete in possesso di un Samsung Galaxy S5 Neo, ben presto potrete finalmente usufruire anche voi dell’ultimissimo sistema operativo di Android, capace di rendere il vostro smartphone più performante che mai. Con l’inizio del nuovo mese di luglio, infatti, è estremamente probabile che finalmente giunga la notifica del tanto agognato update anche in Italia.