Nuovo leak sul Samsung Galaxy Note 7

Non c’è niente da fare: possiamo girarci e rigirarci intorno, ma il Samsung Galaxy Note 7 è senza ombra di dubbio, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, il maggior protagonista di queste ultime settimane. I motivi sono ovvi e presto detti: si tratta del phablet di sesta generazione realizzato dalla compagnia sudcoreana, che per l’occasione assume la nomenclatura di Note 7 in vece di Note 6 per motivazioni strettamente correlate al marketing. Inoltre, è un device che si prefigura di apportare alcune interessanti rivoluzioni a questo formato, in quanto l’apparecchio dovrebbe assumere le sembianze di un dispositivo Edge, dotato dunque di un display con le curvature ai lati. Senza scordare altri due fattori: arriverà anche in Europa, diversamente dal Samsung Galaxy Note 5, eterno promesso sposo e poi mai mantenuto; e, soprattutto, si tratterà di un dispositivo della stessa generazione del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, due smartphone fin qui celebratissimi dalla critica e dal pubblico. Il Samsung Galaxy Note 7, dunque, sta letteralmente convogliando su di sé le attenzioni e le attese degli esperti e degli addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile. E poche ore fa è giunto un nuovo, interessantissimo leak. Per la verità non viene mostrato il Samsung Galaxy Note 7 in sé, quanto piuttosto un suo accessorio: una cover, formata in pelle e realizzata da una nota compagnia britannica, la Olixar, leader del settore per la produzione di custodie di apparecchi telefonici. Ciò ovviamente non ci svela ulteriori novità rispetto a quelle che già conosciamo sul phablet di sesta generazione targato Samsung, ma certamente ci fa capire ulteriormente quanto questo device, ad un solo mese dalla sua presentazione ufficiale, sia ormai sempre più vicino. Chiaramente non mancheremo di tenervi aggiornati per i prossimi giorni.