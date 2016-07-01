Samsung Galaxy S7 si aggiorna ancora

Ancora una volta, gentili lettori, siamo qui a parlarvi del Samsung Galaxy S7, attuale device di top gamma realizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Insieme al suo gemello, il Samsung Galaxy S7, questo smartphone ha letteralmente monopolizzato il mercato della telefonia mobile degli ultimissimi mesi, facendo incetta di recensioni e di critiche positive presso i maggiori esperti e appassionati per quel che concerne tale settore. Insomma, due apparecchi telefonici capaci di conquistare più o meno tutti, perfino il più scettico degli addetti ai lavori. E, nonostante la compagnia asiatica sia già al lavoro per il futuro, rappresentato sia dall’imminente Samsung Galaxy Note 7 che dal Samsung Galaxy S8 (che arriverà nel 2017, naturalmente), di certo non abbandona i dispositivi appartenenti alla linea S7, ma anzi se li coccola pubblicizzandoli sempre di più, e regalandogli alcuni utili aggiornamenti. L’ultimo, in ordine di tempo, è datato a stamattina. Proprio così: il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge si accingono a ricevere un nuovissimo update, l’ennesimo basato su Android Marshmallow 6.0.1. Ma di cosa si tratta? Quali miglioramenti apporterà questo aggiornamento, il cui firmware risulta essere G930FXXU1APF8? Anzitutto, è bene tener presente che tale update, per quanto sia iniziato a circolare già oggi, in realtà per il momento è arrivato soltanto in Costa Rica. Ma, ad ogni modo, non c’è ragione per la quale disperare: molto presto, infatti, dovrebbe giungere anche presso altri paesi, inclusi, ovviamente, quelli dell’Unione Europea. Per il momento non abbiamo molti feedback a riguardo, ma gli esperti non hanno molti dubbi sul fatto che questo aggiornamento non comporterà dei cambiamenti sostanziali al Samsung Galaxy S7. Dovrebbe trattarsi, infatti, della classica revisione della patch relativa alla sicurezza, oltre, presumibilmente, a qualche piccola modifica per agevolare ulteriormente la stabilità del sistema. D’altro canto, Android Marshmallow pare stia funzionando più che a dovere sui top di gamma Samsung, ragion per cui non pare esserci la necessità impellente di apportare delle grosse rivoluzioni.