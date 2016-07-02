Finalmente svelato Android Nougat!
di Redazione
02/07/2016
Finalmente ogni dubbio sul nome è stato sciolto: fino a qualche ora fa, infatti, non era ancora noto come sarebbe stato chiamato Android N, il settimo sistema operativo di Android, mentre adesso sappiamo che si chiamerà Android Nougat. Com’è noto, infatti, fin qui Android ha proposto dei sistemi operativi la cui iniziale richiamasse sempre qualche dolce più o meno noto: abbiamo così avuto Android Cupcake, Android Donut (le famose ciambelle americane che si vedono spesso anche ne I Simpson), Android KitKat, Android Lollipop, fino ad Android Marshmallow, la sesta versione, attualmente in dotazione anche presso i maggiori device realizzati dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. E, per la verità, Marshmallow, giunto alla versione 6.0.1, si sta comportando anche piuttosto bene, soprattutto sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge, attuali smartphone di top gamma del colosso asiatico. Tuttavia bisogna sempre andare avanti, e Android N, che dovrebbe arrivare dopo la conclusione della stagione estiva, si prefigge già l’arduo obiettivo di superarlo nelle performance. E, finalmente, ci è stato svelato anche quello che sarà il suo nome ufficiale. È la stessa Android, infatti, tramite il proprio canale ufficiale di YouTube, a pubblicare un video dove si può fare la “conoscenza” con il settimo sistema operativo. Sarà dunque la volta di Android Nougat 7! Che cos’è un nougat? Tecnicamente è l’equivalente del nostro mandorlato, ossia del torrone che, soprattutto nel periodo natalizio, è possibile acquistare nei negozi e nelle pasticcerie. Nulla da fare, dunque, per la Nutella, paventata da molti vista la sua universalità (la nota crema spalmabile alla nocciola, infatti, è arcinota anche all’estero), ma alla fine tagliata fuori dal nougat. Resta adesso da capire, per quel che concerne la grande azienda Samsung, quando sbarcherà Android Nougat anche sui dispositivi sudcoreani: si parla, per l’appunto, della stagione autunnale, ma Marshmallow è giunto, con grande ritardo, soltanto lo scorso mese di marzo, con l’uscita del Samsung Galaxy S7. Bisognerà dunque attendere l’arrivo di Samsung Galaxy S8? Ai posteri l’ardua sentenza. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=8xn9iq3lG_w[/embed]
