Samsung Galaxy Note 7 in tre colori

E andiamo dunque a concludere anche questa settimana, che, di fatto, ci ha avviati ad un importante mese di luglio. Solo trenta giorni, infatti, ci separano dalla presentazione ufficiale del prossimo apparecchio telefonico di top gamma realizzato dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Ne abbiamo parlato e riparlato più di una volta, nel corso di queste ultime settimane. Il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione targato Samsung, verrà presentato dal colosso asiatico nel prossimo 2 agosto, presso un evento appositamente dedicato, il Samsung Galaxy Unpacked 2016. L’attesa degli esperti, degli appassionati e degli addetti ai lavori, così, non fa che crescere giorno dopo giorno, specialmente qui nel Vecchio Continente, in quanto il precedente phablet non era mai giunto in Europa: finalmente, dunque, potremo godere di nuovo di questo formato anche noi. Le ultime indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy Note 7, adesso, non scendono più di tanto nel merito delle caratteristiche tecniche, in quanto esse ci sono già state svelate per gran parte: permangono giusto alcuni dubbi circa la RAM, che secondo alcuni sarà da 6 GB, mentre per altri sarà da 4 GB. Ad ogni modo, gli ultimi rumors rivelati da Evleaks ci parlano soltanto delle varie colorazioni del Samsung Galaxy Note 7: e, in questo caso, l’azienda coreana pare aver fatto delle scelte in parte differenti rispetto a quelle fatte in passato con i vari smartphone e device di top gamma. Non mancano infatti le due classiche varianti, la Silver Titanium, di colore argentato, e la Black Onyx, nera ed elegante. Ma, quasi a sorpresa, fa capolino un terzo modello, Blue Coral, dalle sfumature estremamente delicate e raffinate. Insomma, pare che il Samsung Galaxy Note, finalmente, sia pronto a fare un ritorno in grande stile, anche in fattori apparentemente irrilevanti come quelli estetici. E ormai manca poco, molto poco: tra un mese, infatti, sapremo tutto.