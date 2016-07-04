A quando Android Nougat su Samsung?

A pochissimi giorni dalla sua presentazione ufficiale, cominciano a fioccare le prime indiscrezioni e voci di corridoio su Android Nougat. Il settimo sistema operativo di Android, infatti, inizialmente noto come Android N, è ormai piuttosto vicino anche al suo sbarco presso numerosi device ed apparecchi telefonici. Ma, restando al noto colosso sudcoreano Samsung, fra le maggiori compagnie tecnologiche del settore a livello mondiale, quali saranno questi apparecchi? In tal senso, a fornirci alcuni interessanti rumors, è il solito SamMobile, una delle fonti più autorevoli per quel che concerne l’azienda asiatica. E, per la verità, SamMobile per il momento ci rivela ciò che già avremmo potuto facilmente presumere da soli, mentre permangono alcuni dubbi su altri aspetti. A cosa ci stiamo riferendo, esattamente? È presto detto: Android Nougat, naturalmente, giungerà presso i maggiori smartphone e phablet di top gamma, come il Samsung Galaxy S7, il Samsung Galaxy S7 Edge, il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge, il Samsung Galaxy Note 5, e naturalmente il Samsung Galaxy Note 7, che forse uscirà nativamente con tale sistema operativo. Molto probabile, inoltre, che anche il Samsung Galaxy Tab S2 sia della partita. E gli altri? Cosa ne sarà del Samsung Galaxy S5 o del Samsung Galaxy Note 4, due device ancora diffusissimi e sfruttatissimi nel nostro paese? SamMobile non li include nella lista degli eletti, presumibilmente perché ritenuti un po’ troppo obsoleti. Ciò, tuttavia, non vuol dire per forza che si fermeranno ad Android Marshmallow 6, giunto peraltro solo di recente: può anche darsi che il colosso coreano, alla fine, decida di allargare la rosa, e di diffondere Android Nougat anche presso questi apparecchi. Molto positive, ad ogni modo, sono le notizie che giungono per quanto riguarda le tempistiche di arrivo: se, infatti, Android Marshmallow si è un po’ fatto pregare, Nougat invece dovrebbe fare la propria comparsa sui device targati Samsung già negli ultimi mesi del 2016.