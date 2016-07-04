Samsung Galaxy Note 7 anche da 6 pollici?

Ancora una volta, torniamo a discutere, per quel che concerne il noto colosso tecnologico asiatico Samsung, del prossimo phablet di top gamma dell’azienda sudcoreana, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Siamo ben consci del fatto che rischiamo di risultare ridondanti e ripetitivi riguardo tale device, ma la sua presentazione ufficiale, che avverrà il prossimo 2 agosto presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, evento appositamente organizzato, è ormai sempre più vicina. Fra meno di un mese, infatti, sapremo praticamente tutto riguardo questo dispositivo. E allora, com’è naturale che sia, sono tantissime le indiscrezioni e le voci di corridoio che, con sempre più insistenza, stanno circolando riguardo questo phablet. Per la verità, a circa quattro settimane dalla presentazione, molti di questi rumors hanno ormai trovato delle vere e proprie conferme, e qualche giorno fa sono circolate addirittura le prime immagini di questo apparecchio. Le cui rifiniture sono parecchio raffinate ed eleganti, dal momento che, dotato di un display dai lati curvi, il Samsung Galaxy Note 7 si avvicina ad essere una sorta di versione più grande e potenziata del Samsung Galaxy S7 Edge. Se, tuttavia, fino a qualche giorno fa si pensava che il device sarebbe uscito soltanto in una versione, ossia quella Edge, adesso c’è una piccola novità. Novità neanche poi così piccola, per essere onesti: difatti, sembra che si appresti ad uscire anche un’altra variante del Samsung Galaxy Note 7, dotata di uno schermo davvero gigantesco, da ben 6 pollici. E rivelarlo è l’indiano Zauba, fra le fonti più autorevoli per quel che concerne i dispositivi telefonici realizzati dalla compagnia asiatica. Una voce che pare aver decisamente spiazzato i vari addetti ai lavori, convinti del fatto che avremmo avuto soltanto il Samsung Galaxy Note 7, in versione Edge, da 5,7 pollici. Naturalmente in tal senso non ci sono delle conferme ufficiali, ma non mancheremo di tenervi aggiornati nel prossimo futuro. Tuttavia, all’attuale stato delle cose, pare che ci saranno due phablet di sesta generazione targati Samsung: uno col display curvo da 5,7 pollici, e un altro, sempre con display curvo, da 6 pollici.