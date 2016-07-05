Ecco Samsung Galaxy Team!

Come abbiamo avuto modo di dire e di ribadire più di una volta nel corso di questi mesi, il noto colosso tecnologico asiatico Samsung, in particolar modo per quel che concerne il settore della telefonia mobile, ha sempre dimostrato una particolare intelligenza nel saper orchestrare delle campagne pubblicitarie estremamente credibili e convincenti. Sfruttando vari fenomeni culturali e di costume, infatti, unitamente al fatto che negli ultimi tempi sono stati immessi sul mercato diversi smartphone dotati di strabilianti caratteristiche tecniche, la compagnia sudcoreana ha saputo conquistare un po’ tutti, sia i maggiori esperti che i semplici appassionati del settore: si pensi, ad esempio, alle versioni limitate del Samsung Galaxy S7, attuale smartphone di top gamma, vale a dire la Injustice Edition e la Olympic Edition. E proprio le Olimpiadi che si terranno a Rio, in Brasile, tra circa un mesetto, finiscono oggi sotto la nostra lente di ingrandimento: è infatti arrivato Samsung Galaxy Team! Ma di cosa stiamo parlando, esattamente? È presto detto: Samsung Galaxy Team altro non è che l’ennesima iniziativa di Samsung, una campagna strettamente correlata con i prossimi Giochi Olimpici. Samsung, infatti, che è uno dei partner di Rio 2016, per quanto riguarda l’Italia ha messo insieme una squadra formata da sette atleti presi da varie discipline (la Samsung Galaxy Team, appunto), raccontando le loro storie e le loro vittorie proprio grazie a vari device come il celebratissimo Samsung Galaxy S7. Fra questi atleti, naturalmente, figurano alcune vere e proprie stelle del nostro sport: la grande Tania Cagnotto, ad esempio, ma anche il pugile Clemente Russo, lo schermidore Aldo Montano e la portabandiera alle Paralimpiadi Martina Caironi. Non mancano, inoltre, Frank Chamizo Marquez (lotta libera), Marta Menegatti (beach volley) e Erika Fasana (ginnasta). Inoltre, Samsung ha lanciato, nell’occasione, anche l’iniziativa Samsung Social Reporter, grazie alla quale due fortunati vincitori potranno andare a Rio (totalmente a spese di Samsung) come reporter ufficiali dell’azienda coreana.