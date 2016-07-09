Arriva Samsung Galaxy J Max?

Per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica asiatica Samsung, quest’ultimissimo periodo è particolarmente importante e produttivo. Sono numerosi, infatti, ed anche molto attesi, i device che si accingono a giungere sul mercato nell’immediato futuro. Il primo fra questi, chiaramente, è il Samsung Galaxy Note 7, e non c’è quasi bisogno di spiegarne il motivo: si tratta del phablet di sesta generazione, apparecchio di top gamma che arriva come successore del Samsung Galaxy Note 5. Ma adesso, almeno stando ad alcune indiscrezioni che hanno preso a girare sul web nel corso delle ultime ore, pare stia per arrivare anche un altro, particolarissimo smartphone: il Samsung Galaxy J Max. La gamma J di apparecchi e dispositivi realizzati dal noto colosso sudcoreano Samsung, come ben sappiamo, è da sempre dedicata alla produzione di device di fascia bassa, dotati di caratteristiche tecniche limitate e, al contempo, di prezzi più che abbordabili, compatibili con le tasche meno abbienti. Tuttavia, chissà che questo nuovo Samsung Galaxy J Max, per una volta, non finisca per invertire questa tendenza. Sfortunatamente non abbiamo a nostra disposizione molte notizie circa questo Samsung Galaxy J Max, tranne una, e per certi versi molto sorprendente: infatti, questo smartphone dovrebbe essere dotato di un display da ben 7 pollici. Una caratteristica, questa, a dir poco incredibile, considerando che tale device non sarà né un phablet né un tablet, che in genere sono i dispositivi dotati dei display più grandi. Insomma, uno smartphone con uno schermo a dir poco gigantesco, da qui il “Max” del nome. Come dicevamo anche poc’anzi, purtroppo, non abbiamo altre informazioni riguardo le caratteristiche tecniche di questo apparecchio, né tantomeno ne abbiamo su una sua eventuale uscita o sul suo prezzo. Tuttavia, nel corso delle prossime settimane dovremmo certamente saperne di più, e pertanto non mancheremo di tenervi aggiornati.