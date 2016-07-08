Ecco Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition

Sono giorni straordinariamente importanti, quelli che stanno caratterizzando queste ultimissime settimane, per quel che concerne il settore della telefonia mobile della grande compagnia tecnologica coreana Samsung. In questa caldissima estate, infatti, che si appresta a entrare nel vivo, il colosso asiatico si accinge a mettere a segno alcuni importantissimi colpi: innanzitutto, il 2 agosto, e quindi fra pochissime settimane, verrà presentato in via ufficiale, al mondo intero, il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione dell’azienda sudcoreana. Un device attesissimo dai più, ma non è il solo: perché, infatti, con i prossimi Giochi Olimpici ormai alle porte, ecco che è stato svelato ufficialmente anche il Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition. Ve ne avevamo parlato anche noi di recente, e adesso, finalmente, abbiamo tutte le ultimissime informazioni che ancora ci mancavano. Il Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition, infatti, altro non è che una versione speciale e limitata dell’attuale smartphone di top gamma di settima generazione targato Samsung, e, chiaramente, dedicato proprio alle Olimpiadi che si terranno fra poche settimane in Brasile, in quel di Rio. Sveliamo dunque gli ultimissimi arcani: le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition, ovviamente, sono identiche a quelle del normale Samsung Galaxy S7 Edge. Particolarissime, invece, le rifiniture estetiche: il device si presenta con un colore di un nero brillante, mentre il pulsante centrale home è circondato da un cerchio metallico dorato, come dorato è l’altoparlante anteriore. Il tasto d’accensione posto sulla destra è rosso, mentre i due sulla sinistra, capaci di regolare l’audio, sono verdi. Sul retro, invece, abbiamo il blu a decorare la fotocamera, oltre al logo olimpico dei cinque cerchi della stessa tonalità. Insomma: nero, giallo, blu, rosso e verde, ovvero tutti e cinque i colori che compongono il noto simbolo dei Giochi che si tengono ogni quattro estati. Il Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition uscirà a partire dal prossimo 18 luglio, ma sfortunatamente non in Italia, e verrà dato in omaggio ad ognuno dei 12.500 atleti che prenderanno parte alla manifestazione, insieme ad un paio di auricolari Gear Icon X.