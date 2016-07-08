Samsung Galaxy Note 7, la scheda tecnica

Ormai ci siamo quasi, è tutto pronto: il Samsung Galaxy Note 7, forse il device del noto colosso tecnologico asiatico Samsung più atteso da due anni a questa parte, è in procinto di arrivare. Il prossimo 2 agosto, infatti, presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016, il phablet di sesta generazione verrà finalmente svelato al mondo intero, mentre appena un mese dopo, presumibilmente, verrà già immesso sul mercato internazionale della telefonia mobile. E, dunque, nel corso di questi ultimi giorni, comprensibilmente, il Samsung Galaxy Note 7 è sulla bocca di tutti, rimbalzando da un sito all’altro con tutto un inarrestabile fiume di notizie, indiscrezioni, rumors e voci di corridoio. E oggi, tra l’altro, abbiamo anche di più. AnTuTu, infatti, da sempre fra le fonti più autorevoli e più importanti quando si tratta del settore tecnologico della telefonia mobile relativo alla compagnia sudcoreana, ha da pochissimo testato questo device. E, dunque, siamo in grado di fornirvi quella che, presumibilmente, dovrebbe essere la sua scheda tecnica definitiva. Troviamo tutta una serie di caratteristiche e di peculiarità estremamente importanti, benché, ad una prima occhiata e ad una rapida analisi, esse ci appaiono leggermente inferiori rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali. La RAM, ad esempio, pare sia da 4 GB: tramonta quasi del tutto, dunque, la speranza di averne una da 6 GB, sempre ammesso che alla fine Samsung non decida di far uscire diverse varianti del suo phablet di sesta generazione. Per quanto riguarda il processore, troviamo un Qualcomm Snapdragon 820, lo stesso chip utilizzato nei modelli statunitensi e asiatici del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Le varianti europee, invece, potrebbero montare il nuovo Exynos 8893. Lo storage interno è da 64 GB, e probabilmente sarà espandibile grazie ad una scheda micro SD. I sensori delle fotocamere, da 12 e da 5 megapixel, sfruttano la stessa identica tecnologia dei già citati smartphone di settima generazione. In ultimo, abbiamo una batteria da 4000 mAh, oltre allo scanner dell’iride.