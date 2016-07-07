Arriva Samsung Galaxy Wide

Il bello di un’azienda particolarmente versata nella telefonia mobile, come appunto è la sudcoreana Samsung, è senza ombra di dubbio la grandissima varietà di dispositivi disponibili. Certo, questo alcune volte provoca anche alcuni effetti indesiderati, come la realizzazione di qualche smartphone molto simile ad altri ma ad un prezzo decisamente differente. Tuttavia, non c’è dubbio sul fatto che, in generale, tutto ciò sia di solito un grosso vantaggio: sia che si disponga di grosse cifre, sia che non ci si possa permettere l’acquisto di un device di top gamma, il colosso asiatico sicuramente offre una vasta scelta, e proprio per gli apparecchi di fascia bassa si accinge ad arrivare un nuovo terminale, il Samsung Galaxy Wide. Samsung Galaxy Wide dovrebbe esordire da qui alle prossime settimane nel mercato asiatico della telefonia mobile, mentre non si sa ancora se sbarcherà anche presso altri continenti. Ad ogni modo, la sua scheda tecnica, per quanto contenuta, ci mostra alcune caratteristiche anche interessanti, decisamente adatte a chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media e non vuole spendere cifre esorbitanti. Samsung Galaxy Wide, infatti, sarà dotato di una RAM da 2 GB, e di un processore Qualcomm Snapdragon 410 da 1,2 GHz. Lo storage interno, pur se di appena 16 GB, potrà essere espanso grazie all’ausilio di una scheda micro SD, mentre il display, da ben 5,5 pollici, avrà una risoluzione in HD. E se la fotocamera è più che discreta, con i suoi 13 megapixel (quella frontale invece sarà da5 megapixel), estremamente interessante è invece la statistica relativa alla batteria: sarà infatti da 3000 mAh, la stessa capacità, quindi, del Samsung Galaxy S7. Un device che dovrebbe garantire al proprio fruitore una notevole autonomia, dunque. Per quanto riguarda il sistema operativo, si parte naturalmente da Android Marshmallow. Il prezzo, come dicevamo, è contenuto, in quanto, al tasso di cambio dovrebbe essere di poco inferiore alle 250 euro. Ma non sappiamo ancora se, semmai dovesse venire esportato in Europa, verrebbe mantenuto così basso.