Confermato Samsung Galaxy Note 7 Dual Sim

Tutto vero, tutto fatto o quasi. Il phablet di sesta generazione targato Samsung è ormai in procinto di giungere presso tutti i mercati della telefonia mobile, inclusi, ovviamente, quelli italiani. Tra pochissime settimane, più precisamente il 2 agosto, il colosso asiatico presenterà in via ufficiale questo nuovo gioiello, questo Samsung Galaxy Note 7 che sta già facendo impazzire gli amanti di tale formato. Particolarmente spasmodica è l’attesa, come ben sappiamo, degli utenti europei, che finalmente possono abbracciare un nuovo Galaxy Note dopo la negazione, lo scorso anno, di quello di quinta generazione. E allora, quando manca ormai pochissimo, continuano a fioccare notizie e conferme ufficiali, l’ultima delle quali riguarderebbe Samsung Galaxy Note 7 Dual Sim. Già, perché sebbene manchi ormai meno di un mese all’importante evento tenuto da Samsung, intorno al nuovo dispositivo di top gamma continua a circolare un po’ di confusione. Ad esempio, non si sa ancora di preciso quanti modelli usciranno del phablet in questione: uno di questi dovrebbe essere il Samsung Galaxy Note 7 Dual Sim, e a quanto pare è stato confermato proprio nelle scorse ore. Infatti, in Russia, è stato appena certificato un nuovo modello, il cui codice è SM-N930FD, e che indicherebbe proprio tale device. La lettera F, infatti, è relativa al mercato europeo, mentre la D sta proprio per “Dual Sim”. Insomma, dovrebbe quindi essere praticamente certo che anche qui nel Vecchio Continente potremo presto fregiarci del Samsung Galaxy Note 7 Dual Sim, phablet di sesta generazione della compagnia asiatica che potrà anche supportare una seconda scheda Sim. Per il resto non abbiamo altre informazioni, neppure riguardo al prezzo di Samsung Galaxy Note 7 Dual Sim, che dovrebbe comunque essere più alto rispetto al modello basilare (sempre ammesso che il modello basilare non sia proprio quello Dual Sim). Quel che è certo è che, alla luce degli ultimi eventi legati ad Android Nougat, che approderà sugli apparecchi Samsung non prima della fine dell’anno, il Note 7 uscirà nativamente con Android Marshmallow 6.0.1.