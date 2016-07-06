Arriva nuovo Samsung Galaxy J2 con Smart Glow

Quando si parla di apparecchi telefonici prodotti dal colosso asiatico Samsung, che è poi una delle più importanti compagnie a livello internazionale di questo settore, i meno esperti potrebbero andare subito in confusione, considerando l’enorme mole di smartphone e device che l’azienda sudcoreana immette ogni anno sul mercato. Per questo esistono diverse linee, diverse gamme che categorizzano i dispositivi in base alle loro fasce: la S, così, che sta per “Supersmart”, certifica la fascia alta e dalle elevate prestazioni, mentre la Y di “Young” consegna degli apparecchi dedicati soprattutto ai più giovani. C’è poi la gamma A, iniziale per “Alluminium”, dedicata alla realizzazione di smartphone di fascia medio-alta, e così via, fino alla J, riservata a mercati emergenti e dunque alla produzione di device di fascia bassa. A tal proposito, in queste ultime ore è Samsung Galaxy J2 a far parlare di sé. Come diversi altri apparecchi telefonici del colosso coreano, anche il Samsung Galaxy J2 si accinge ad uscire in una nuova versione revisionata e migliorata rispetto a quella precedente. Certo, non bisogna aspettarsi chissà quale potenziamento delle caratteristiche tecniche, visto che in fin dei conti avremo una RAM da 1,5 GB, un processore quad-core da 1,5 GHz, e un display da 4,7 pollici con risoluzione in normale HD (niente Full o Ultra, quindi). Tuttavia, c’è anche una particolarissima novità. Il Samsung Galaxy J2 nella versione del 2016, infatti, sarà dotato di Smart Glow. Una vera e propria innovazione da parte di Samsung, che, in caso di esito positivo, potrebbe persino decidere di implementarla in altri device nel prossimo futuro: in tal senso, dunque, il nuovo Galaxy J2 fungerebbe praticamente da tester. Cos’è Smart Glow? In sostanza, si tratta di un anello realizzato in LED, dalle forme leggermente squadrate, che circonda la fotocamera posteriore del dispositivo. Il bello è che funge da sistema di notifica: a seconda di come lampeggia e dal colore che emette, infatti, può indicare che la batteria del telefono è scarica, che qualcuno sta telefonando, che sono arrivati messaggi o altro ancora. Smart Glow garantirà inoltre altre due particolari funzioni. La prima è strettamente correlata alla fotocamera posteriore, in quanto, all’atto di scattare una foto, esso lampeggerà per indicare che un volto è stato inquadrato, e che quindi è possibile scattare. La seconda si chiama Weather Ring, e risponderà a seconda del meteo: scuotendo il Samsung Galaxy J2, infatti, Smart Glow si illuminerà di giallo se dovesse esserci il sole, e di blu se invece pioverà.