Samsung Galaxy S7 Edge Plus in arrivo?

Sì. No. Poi di nuovo sì. Samsung, fra le più grandi e più importanti aziende tecnologiche a livello internazionale, nel corso di questi ultimi anni ci ha certamente abituati molto bene, soprattutto per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Messasi in concorrenza coi rivali di Apple, la compagnia sudcoreana ha saputo sfornare diversi smartphone molto convincenti e dotati di caratteristiche e peculiarità tecniche estremamente importanti, come quelli della linea S7, che attualmente rappresentano il top di gamma del colosso asiatico. E adesso, pur se ancora con qualche lieve incertezza, spunta fuori anche il Samsung Galaxy S7 Edge Plus. Un ritorno sui propri passi, se vogliamo. Samsung, infatti, nei mesi scorsi sembrava aver abbandonato l’idea di produrre una versione ulteriormente potenziata dei propri migliori device, e per diversi motivi. Innanzi tutto, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, uscito solo consecutivamente rispetto ai due “fratelli” minori, non sembra aver registrato delle vendite poi così convincenti. E, soprattutto, una sua eventuale uscita rischierebbe di pestare i piedi a un altro apparecchio telefonico, il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione della compagnia coreana. Già lo scorso anno, infatti, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2015, Samsung presentò in via ufficiale sia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus che il Samsung Galaxy Note 5, vietando però quest’ultimo agli utenti europei. Scelta non piaciuta ai tanti fruitori del Vecchio Continente, che invece desideravano il phablet, auspicandosi al contempo che il prossimo dispositivo di tale linea, il Galaxy Note 7 appunto, sarebbe giunto nell’anno successivo. Ecco perché in un primo momento si credeva che il colosso asiatico avrebbe messo da parte il Samsung Galaxy S7 Edge Plus, cercando di dare totale spazio al phablet di sesta generazione. Adesso, invece, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che per il Samsung Galaxy Unpacked 2016 che si terrà fra poche settimane potrebbero essere presentati nuovamente entrambi: sarà un bene o un male?