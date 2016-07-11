Samsung Galaxy Note 7, punteggi stellari

La nuova settimana è ormai iniziata, e con essa, iniziamo ad avviarci anche nella seconda metà di questo mese di luglio, che ci proietterà anche a passi sempre più spediti verso il prossimo apparecchio telefonico di top gamma realizzato dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Nel corso di questi ultimi mesi, infatti, vi abbiamo riempiti di notizie, indiscrezioni, rumors e voci riguardanti il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione che verrà presentato il prossimo 2 agosto presso un evento appositamente dedicato, noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016. Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy Note 7 assumerà tale nomenclatura in vece di Samsung Galaxy Note 6 per questioni strettamente correlate al marketing. E, con l’avvicinarsi della sua presentazione ufficiale, anche le informazioni che lo riguardano non fanno che aumentare sempre più, come una sorta di inarrestabile fiume in piena. D’altronde, per questo device, è anche tempo di test: e, manco a dirlo, sta mettendo a segno dei punteggi a dir poco strabilianti. Il modello in questione del Samsung Galaxy Note 7, ovvero quello che è stato testato da Geekbench, riporta le varie componenti hardware che erano già state svelate nel corso delle giornate precedenti: RAM da 4 GB e processore Exynos 8893. Peraltro, non vi è ancora la conferma ufficiale, ma è molto probabile che questo processore rimanga appannaggio della variante destinata al mercato europeo: per quello asiatico e quello americano dovrebbe esserci il Qualcomm Snapdragon, ma non si sa ancora se l’820 (come rivelato nei giorni scorsi) o l’823. Permangono dubbi anche sulla RAM: arriverò un modello con da 6 GB, oppure no? Ad ogni modo, come dicevamo, i punteggi realizzati dal Samsung Galaxy Note 7 sono stati veramente impressionanti, sia in single core che in multi core: nel primo caso ha ottenuto un ottimo 2300, mentre nel secondo ha raggiunto gli 8110. Naturalmente, entrambe le situazioni sono imputabili anche al sistema operativo di Android Marshmallow 6.0.1.