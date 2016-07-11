Samsung Galaxy S7, altro aggiornamento

Questo ultimissimo periodo, che dal punto di vista climatico è stato fortemente caratterizzato da una calura estiva estremamente alta, è stato caldissimo anche per la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. In particolare, il settore della telefonia mobile relativa a questo colosso mondiale, sta vivendo uno dei suoi momenti migliori: non a caso diversi device targati Samsung, come il Samsung Galaxy Note 7 o il Samsung Galaxy S7, nel corso di queste ultime settimane sono finiti sulla bocca di tutti. Apparecchi, peraltro, dalle elevatissime prestazioni: il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione, al momento della propria uscita sarà probabilmente il più potente dispositivo telefonico in circolazione, mentre quel titolo, almeno per il momento, spetta ancora al Samsung Galaxy S7, che insieme alla variante Edge ha davvero fatto sfacelli sul mercato fin dal momento della propria uscita. Uno smartphone così potente e performante, non può che ricevere delle attenzioni particolari dal proprio imponente genitore, che lo sta coccolando rilasciando su di esso aggiornamenti dopo aggiornamenti. L’ultimo, in tal senso, ancora una volta basato su Android Marshmallow 6.0.1, è in procinto di arrivare proprio in questi giorni. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, dall’ennesimo update dedicato al Samsung Galaxy S7? Varie indiscrezioni parlano di varie migliorie relative alla sicurezza del dispositivo, ma non dovrebbe trattarsi della semplice patch che Samsung aggiorna spesso. Pare, infatti, che stavolta ci sia qualcosa in più: l’azienda sudcoreana si sarebbe resa conto dell’esistenza di una piccola falla, e sarebbe dunque corsa ai ripari. In sostanza, sembra che, nel momento dell’utilizzo di alcune app mentre sono collegate delle auricolari nel jack delle cuffie, il Samsung Galaxy S7 offrirebbe una piccola vulnerabilità. Problematica che, però, molto probabilmente dovrebbe finire per essere risolta proprio con questo aggiornamento. Al momento, purtroppo, non siamo in grado di fornirvi ulteriori delucidazioni, né tantomeno possiamo fornirvi una data precisa: eppure, è molto probabile che l’update giunga già nei prossimi giorni, se non addirittura entro poche ore.