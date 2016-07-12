Ecco il prezzo del Samsung Galaxy Note 7

È un periodo particolarmente importante, per Samsung, quello che ci sta inoltrando verso i mesi più caldi di questa estate. Lo sappiamo bene, poiché lo abbiamo detto e ribadito più di una volta nel corso di queste ultime settimane: il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione nonché prossimo device di top gamma realizzato dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è ormai vicino a fare il proprio esordio ufficiale. Il 2 agosto, infatti, presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2016, verrà presentato in via ufficiale al mondo intero, mentre a settembre, presumibilmente, sarà immesso sul mercato internazionale della telefonia mobile. Sono numerosissime, in questo periodo, le notizie e le indiscrezioni che riguardano tale dispositivo, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che, come detto poc’anzi, manca così poco alla sua uscita. Adesso, finalmente, siamo pronti anche a svelarvi quello che, con ogni probabilità, sarà il suo prezzo di listino anche qui in Italia. Infatti, il Samsung Galaxy Note 7 dovrebbe giungere in Europa al prezzo iniziale di 849 euro. Una cifra sicuramente alta, ma perfettamente in linea con quello che il phablet offrirà, oltre che, ad ogni modo, compatibile con i prezzi che il colosso asiatico ha proposto ultimamente ai propri clienti. D’altronde, se si pensa che il Samsung Galaxy S7 Edge è giunto sul mercato, durante lo scorso marzo, al costo iniziale di 829 euro, il phablet si mantiene più o meno sulla stessa linea. Rimane da capire se in Italia questa cifra di 849 euro rimarrà invariata, oppure se subirà alcune modifiche verso l’alto (naturalmente speriamo di no). In ogni caso, molto probabilmente alcuni noti siti dedicati alla telefonia lo venderanno già in partenza ad un prezzo più basso di quello proposto nei negozi fisici, ragion per cui, se siete interessati al suo acquisto, naturalmente vi consigliamo di buttare un occhio su tutte le eventuali offerte e promozioni che ci saranno.