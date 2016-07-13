Si pensa già al Samsung Galaxy S9?!

Il microcosmo degli smartphone e degli apparecchi telefonici realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung è in continua evoluzione, come noi stessi abbiamo avuto modo di appurare più di una volta. La nota azienda asiatica, infatti, nel corso di questo ultimo decennio, è riuscita ad affermarsi come una delle più importanti compagnie a livello mondiale per quel che concerne la produzione di smartphone ed apparecchi telefonici, oltre che come una delle più prolifiche in assoluto. L’attuale top di gamma, il Samsung Galaxy S7, ha fatto dei veri e propri sfacelli sul mercato, ricevendo ottime critiche da ogni dove. E se, comprensibilmente, si sta già pensando di alzare l’asticella per il suo successore, quel Samsung Galaxy S8 che arriverà solo nel 2017, alcuni temerari hanno voluto spingersi addirittura oltre, realizzando qualche concept del Samsung Galaxy S9. Cosa quanto mai azzardata a dire il vero, sebbene piuttosto interessante in tutto il suo complesso. A tal proposito, abbiamo provato a raccogliere quelle che, secondo l’opinione di alcuni appassionati ed esperti di questo settore, potrebbero essere le peculiarità principali del Samsung Galaxy S9, incluse le sue caratteristiche tecniche ed il suo design. Posto, ovviamente, che si tratta di semplici supposizioni, andiamo dunque a svelare nel dettaglio come potrebbe essere il Samsung Galaxy S9. Si parla di una RAM da 6 GB, oltre ad uno storage interno da ben 128 GB (espandibile tramite scheda micro SD). Il processore sarebbe un Qualcomm Snapdragon 830 octa-core, mentre per il display, da 5,5 pollici, si parla di una risoluzione in Ultra HD. Capace, peraltro, di esaltare le due doppie fotocamere: da 13 megapixel le due anteriori, e da 21 megapixel quelle posteriori. Per una scheda tecnica così potente ed elevata, serve ovviamente anche una batteria di alto livello: ed ecco, quindi, spuntare una bella riserva energetica da 5000 mAh, capace di garantire un’autonomia straordinaria al device. Ad ogni modo, il Samsung Galaxy S9 vedrà la luce non prima del 2018, ragion per cui al momento è difficile capire se tutte queste voci troveranno o meno una conferma ufficiale nel tempo.