Samsung Galaxy Note 7 è ufficiale

Oramai ci siamo davvero. Nel corso di queste ultime settimane vi abbiamo letteralmente bombardati di notizie relative al prossimo device di top gamma prodotto dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. D’altronde, è difficile ignorare un apparecchio così atteso, specialmente dagli utenti europei, che finalmente potranno di nuovo ammirare un nuovo phablet, dal momento che il Samsung Galaxy Note 5 non giunse mai nel Vecchio Continente. Sono numerosissime le voci, le indiscrezioni e le notizie che stanno circolando come un fiume in piena da diversi giorni, e più agosto si avvicina, più tali rumors si intensificano. E oggi, finalmente, abbiamo anche la conferma ufficiale da parte del colosso asiatico, segno che effettivamente manca ormai pochissimo. Infatti, proprio poco fa Samsung ha fornito la prova definitiva di quello che sarà il suo prossimo gioiello. Il come è presto detto: ha confermato, tramite un’immagine graficamente piuttosto essenziale, l’evento che si terrà il prossimo 2 agosto, e riportante la scritta “7 Unpacked 2016”, posta sotto quella che inequivocabilmente è la silhouette di una S-Pen. Insomma, possiamo ormai dire con certezza che è praticamente tutto pronto, e che, finalmente, ci siamo davvero. Come al solito, peraltro, l’azienda coreana dovrebbe garantire la diretta streaming dell’evento sia tramite il proprio sito ufficiale, sia tramite il proprio canale di YouTube. Ragion per cui, se la vostra attesa è particolarmente spasmodica e proprio non ce la fate più ad aspettare l’uscita del Samsung Galaxy Note 7, naturalmente vi invitiamo a restare incollati, il prossimo 2 agosto, al sito di Samsung. E chissà che, magari, il phablet di sesta generazione della società asiatica, che peraltro ha appunto confermato tale nomenclatura, non riservi qualche speciale sorpresa o qualche funzionalità inedita, come sperano i più. Ad ogni modo, resta ormai poco da attendere: ancora tre settimane e finalmente il Samsung Galaxy Note 7 diventerà realtà.