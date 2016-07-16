Samsung Galaxy Note 7, uscita anticipata?

Ancora una volta, a tener banco per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione, infatti, giorno dopo giorno compie un ulteriore passo in avanti, verso quella che sarà la sua presentazione ufficiale. La quale, come ben sappiamo, avverrà il prossimo 2 agosto, presso l’evento noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016. Dunque, tutto ormai pare essere più che pronto. Già da parecchio tempo, sul web, circolano numerose indiscrezioni, informazioni e voci di corridoio circa il prossimo device dalle elevate prestazioni targato Samsung, particolarmente atteso dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, in quanto il suo arrivo coinciderà anche con l’atteso ritorno di un Galaxy Note presso il continente europeo. Molte indiscrezioni sul Samsung Galaxy Note 7 peraltro sono già state confermate, se non in via ufficiale, quantomeno in via ufficiosa. Permangono solo alcuni dubbi circa la RAM, mentre per quel che concerne i processori dovrebbero esserci le classiche differenze tra la variante europea e gli apparecchi che invece saranno appannaggio del continente americano e di quello asiatico. L’ultima bomba lanciata, ad ogni modo, ha quasi del clamoroso, poiché riguarda la messa in vendita del dispositivo. Difatti, come abbiamo già ribadito anche poc’anzi, la presentazione avverrà il 2 agosto, mentre finora non ci erano pervenute notizie circa la sua immissione sul mercato, che però, stando al parere di molti addetti ai lavori, sarebbe avvenuta a settembre. Adesso, invece, pare che non sia così: infatti, la compagnia asiatica avrebbe deciso di anticipare i tempi, tanto che voci sempre più insistenti sostengono che il Samsung Galaxy Note 7 verrebbe reso disponibile all’acquisto immediatamente dopo la sua presentazione. Insomma, poche ore dopo il Samsung Galaxy Unpacked 2016, Samsung potrebbe già permettere l’acquisto del phablet. Mossa, questa, atta sia ad accontentare i più impazienti, sia ad anticipare l’uscita di iPhone 7.