Finalmente ecco Pokémon Go!

Finalmente ci siamo. Già da diverse settimane a questa parte, specialmente se siete soliti utilizzare dei social network come ad esempio Facebook o Twitter, avrete certamente avuto modo di sentir parlare di Pokémon Go, un fenomeno che sta letteralmente spopolando non soltanto presso i giovanissimi, ma anche tra i ragazzi più grandi o addirittura tra gli adulti. D’altronde, i Pokémon rappresentano un brand ormai longevo e consolidato, un’invenzione fortunatissima da parte di Nintendo, che circa vent’anni fa ebbe un’intuizione a dir poco lungimirante nella creazione dei famosi mostriciattoli tascabili. Ogni anno, la saga videoludica si è arricchita di nuovi titoli, compatibilmente anche con l’evoluzione delle varie console portatili proposte da Nintendo. E se il colosso giapponese negli ultimi anni aveva fatto di tutto per rendere i giochi il più “social” possibile, aggiungendo e favorendo varie funzionalità che potessero unire videogiocatori di tutto il mondo, adesso l’asticella si è decisamente alzata. Pokémon Go, infatti, è una app che permette di diventare dei veri allenatori, esattamente come i protagonisti dei vari titoli che compongono la saga. Grazie al proprio smartphone, al proprio phablet o addirittura al proprio tablet, muniti di GPS e di una buona connessione a internet (preferibilmente 4G), è possibile andare letteralmente in giro per catturare vari pokémon, che di volta in volta vengono visualizzati sullo schermo del proprio device. Fino ad oggi, i più impazienti nel Belpaese avevano utilizzato una versione non ufficiale di questa app per giocarci, ma adesso, finalmente, è stata resa disponibile sullo store anche quella ufficiale. Ragion per cui, se siete desiderosi di entrare a far parte anche voi di questo mondo, di collezionare tutti i pokémon, allenarli, renderli più forti e conquistare le medaglie, non avete che da scaricare Pokémon Go, installarlo e divertirvi. Ricordiamo che naturalmente l’app è completamente gratuita, sebbene sia possibile spendere dei soldi reali per acquistare potenziamenti o altre cose simili.